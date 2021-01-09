Самый дорогой футболист Украины выходом со скамейки помог своей команде выиграть

Появление на поле Малиновского превратило ничью в разгромную победу для "Аталанты". В активе Руслана – ассист

Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в очередной раз оставил вне основного состава самого дорогого украинского футболиста Руслана Малиновского (21 млн евро), но это не помешало полузащитнику отличиться результативным действием в выездной игре чемпионата Италии против "Беневенто".

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Малиновский вышел со скамейки запасных на замену на 64-й минуте. На тот момент счет в матче был равным – 1:1. И как раз после появления на поле украинца "Аталанта" забила три мяча и разгромила "Беневенто" – 4:1.

При этом последний в поединке гол, на 86-й минуте, колумбийский нападающий "Аталанты" Луис Муриэль забил после передачи Руслана Малиновского.

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"Беневенто" – "Аталанта" – 1:4

Голы: Сау, 50 – Иличич, 30, Толои, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мэле, 73), Паломино, Ромеро, Хатебур, Пессина (Малиновский, 64), де Рон, Иличич (Миранчук, 88), Фройлер (Депаоли, 88), Толои, Сапата (Муриэль, 73).

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Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Отметим, что Малиновский не выходит в основном составе "Аталанты" с 20 декабря, когда провел 81 минуту против "Ромы". После этого уже в четырех встречах кряду Руслан появляется на замену, сыграв суммарно 91 минуту.

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Напомним, в связи с тем, что Руслану не находится места в стартовом составе "Аталанты", появились слухи о его аренде в клубы Бельгии. Однако жена Малиновского опровергла переход в "Брюгге".

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