"Ювентус" завдав першої поразки "Мілану" в Серії А: дивитися голи

Всеітальянскім дербі між "Міланом" і "Ювентусом" завершилося на користь туринського клубу. Гранди італійського футболу зустрілися в рамках 16-го туру Серії А. Ми вели онлайн матчу "Мілан" – "Ювентус"з докладним описом всіх небезпечних моментів і відео голів.

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Гості відкрили рахунок вже на 18-й хвилині – відзначився Федеріко К'єза. Однак ще до перерви "Мілан" рахунок зрівняв після удару Давіда Калабріа.

Втім, після перерви К'єза ще раз вразив ворота "россонері", а потім ще один м'яч у складі "Юве" на свій рахунок записав Вестон Маккенна. А ось господарям поля відповість не було чим – "Мілан" зазнав першої поразки в чемпіонаті Італії, але зберіг за собою лідерство в турнірній таблиці.

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"Ювентус" же завдяки сьогоднішній перемозі піднявся на четверте місце в чемпіонаті Італії і ще має один матч в запасі.

Нагадаємо, що сьогодні Зінченко допоміг "МанСіті" обіграти "МЮ" і вийти в фінал Кубка ліги. "МЮ" зазнав першої поразки з 8 грудня.

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