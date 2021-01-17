Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Гема" над "Бернлі"

У суботу в англійській Прем'єр-лізі відбулися п'ять матчів 19-го туру. В одному з них "Вест Гем" на своєму полі скромно обіграв "Бернлі" – 1:0. Тим часом порнозірка стала босом у клубі Андрія Ярмоленка.
Єдиний матч в поєдинку бразильський форвард Майкл Антоніо забив ще на 9-й хвилині, залишившись на самоті за декілька метрів від воріт і легко переправивши м'яч у сітку. Трохи пізніше гостей від другого голу після кутового врятувала штанга. Український вінгер Андрій Ярмоленко знову залишився в запасі і вийшов на 82-й хвилині. Чимось видатним найдорожчий футболіст "Вест Гема" не відзначився. Дивіться огляд матчу.
Дивіться наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином.
Ще в одному поєдинку дня все вирішив один гол. Молодий Мейсон Маунд приніс три очки "Челсі" в лондонському дербі з "Фулгемом" на 78-й хвилині – 1:0.
"Челсі" і "Вест Гем" набрали по 29 очок і займають сьоме і дев'яте місця відповідно.
Нещодавно тренер "молотобійців" Девід Мойес дав зрозуміти, що розраховує на Ярмоленка.
Також вчора "Лестер" впорався з "Саутгемптоном" (2:0) і піднявся на другу сходинку, обійшовши "Ліверпуль".
Згадаймо, як Ярмоленко не забив пенальті в матчі Польща – Україна:
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