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"Ювентус" – "Наполі": онлайн матчу за Суперкубок Італії

Середа, 20 січня

Ювентус

22:00

Наполі

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 20 січня, в місті Реджо-Емілія на стадіоні "Мапеї" відбувається поєдинок за Суперкубок Італії з футболу. Туринський "Ювентус" грає з "Наполі". Початок зустрічі, яку судить римський арбітр Паоло Валері, – о 22:00 за київським часом. Ми ведемо мультимедійний онлайн цього протистояння з яскравими відео, фото та коментарями.

ОНЛАЙН "ЮВЕНТУС" – "НАПОЛІ" – ТУТ

Команди підходять до поєдинку в різному настрої. Всього три дні тому "Ювентус" з Роналду в складі грав важливий в сенсі боротьби за чемпіонство поєдинок Серії А проти "Інтера". І програв 0:2. Якщо туринці ще і в Суперкубку Італії зганьбляться, експеримент під назвою "Андреа Пірло біля керма "Юве" може закінчитися.

Огляд матчу "Інтер" – "Ювентус" (2:0)


"Наполі" ж минулої неділі порадував своїх уболівальників розгромною домашньою перемогою над "Фіорентиною", відвантаживши міцному опонентові шість "сухих" м'ячів.

Огляд матчу "Наполі" – "Фіорентина" (6:0)

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"ЮВЕНТУС" – "НАПОЛІ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Невеликим фаворитом матчу аналітики називають "Ювентус". На перемогу туринців в основний час встановлено коефіцієнт 2.48, на нічию – 3.45, на перемогу "Наполі" – 2.94. У відсотках ймовірність результатів така: виграш туринців – 39%, нічия – 28%, виграш неаполітанців – 33%.

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Що стосується котирувань на переможця матчу з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, то вони такі: 1.84 (53%) – на "Ювентус" і 2.06 (47%) – на "Наполі".

Цікаво, що суперники тричі вже зустрічалися в Суперкубку Італії: дві перемоги – у "Наполі", одна – у "Ювентуса".

"ЮВЕНТУС" – "НАПОЛІ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок "Ювентус" – "Наполі" в середу, починаючи з 22:00, покаже Setanta Sports 1.

Дивіться, як "Наполі" обігрував "Ювентус" у Серії А

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онлайн чемпіонат Італії Наполі Ювентус ТУрин Суперкубок Италии

Джерело: Сегодня|Спорт

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