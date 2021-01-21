Пирло берет первый трофей в карьере, обыграв Гаттузо в Суперкубке Италии

"Ювентус" обыграл "Наполи" в матче за Суперкубок Италии. Матч прошел в городе Реджо-Эмилия на стадионе "Мапеи" и завершился минимальной победой "Старой синьоры". Мы вели онлайн матча "Ювентус" – "Наполи" с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Счет в матче на 67-й минуте открыл Криштиану Роналду. За 10 минут до финального свистка Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, а уже в компенсированное время Альваро Мората поставил жирную точку и принес "Юве" трофей.

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло завоевал первый трофей в тренерской карьере, обыграв своего бывшего партнера по "Милану" Дженнаро Гаттузо. Отметим, что это была их первая встреча, ведь матч Серии А между этими командами отменили из-за коронавируса.

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А вот "Юве" выиграл трофей в девятый раз в истории и удерживает звание самого титулованного. Отметим, что на их счету больше всего проигранных финалов – семь.

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