"Ювентус" – "Наполі": прогноз коментатора на матч за Суперкубок Італії

У середу, 20 січня, відбудеться матч за Суперкубок Італії: "Ювентус" зустрінеться з "Наполі". Матч пройде в Реджо-нель-Емілія на стадіоні "Чітта-дель-триколор" і почнеться о 22:00 за київським часом. "Ювентус" – "Наполі" онлайн матчу вже доступний на нашому сайті.

Реклама

Чемпіон Італії зустрінеться з володарем Кубка країни. До речі, в фіналі Копа "Наполі" видобуло трофей, обігравши саме туринцівв серії пенальті. А їх очний матч чемпіонату чинного сезону не відбувся через те, що регіональна влада заборонила неаполітанцям летіти на виїзд через декілька випадків зараження гравців команди. Тому вони зустрінуться вперше за кілька місяців.

"Ювентус" підходить до гри на п'ятому місці Серії А. Напередодні вони програли Всеіталійське дербі "Інтеру" (0:2), видавши один з найгірших матчів під керівництвом Пірло. Їх лазарет не порожніє – Алекс Сандро, Куадрадо, де Лігт і Дібала все ще поза грою. У "Наполі" триматчева переможна серія, причому в останньому турі чемпіонату вони знищили "Фіорентину" (6:0) і зробили це легко і невимушено. Не допоможуть їм, як і раніше, Фабіан Руїс і Віктор Осімхен – обидва на карантині через виявлений коронавірус, також нещодавно травмувався Андреа Петанья.

Думаю, буде результативний футбол. Голи в обох таймах, обидві команди заб'ють, ТБ 2,5, а то і, можливо, ТБ 3,5.

В тренді Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Реклама

Дивіться, як грали "Ювентус" і "Наполі" в чемпіонаті Італії:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама