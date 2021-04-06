Не буду тренувати ні Реал, ні Барселону: Юрген Клопп знайшов небанальну причину

Сьогодні в Європі починаються чвертьфінальні баталії Ліги чемпіонів. На нашому сайті стартував онлайн Реал – Ліверпуль. Перед зустріччю грандів головний тренер англійської команди Юрген Клопп повеселив публіку, відповідаючи про ймовірність його приходу на посаду в Реалі або Барселоні.

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Німецький фахівець в своєму стилі пожартував і посміявся над собою. Його слова іспанським журналістам наводить Marca:

"Мені хочеться думати, що я міг би тренувати Барселону, Реал або Атлетіко. Але у цих команд є відмінні наставники. Та й мій іспанська – просто жахлива. Ви б швидко пошкодували, що я сюди приїхав. Але можу сказати, що у вас класна погода. Іспанцям пощастило, а я шкодую, що не живу тут. До речі, я міг би працювати на Мальорці: там було б класно жити... Насправді, якщо в кінці кар'єри у мене буде тільки три команди, з якими я працював, то це не так вже й погано".

/ Фото: Reuters

Тим часом, в Реалі знайшли коронавірус у день матчу з Ліверпулем.

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Нагадаємо, нині 53-річний фахівець до приїзду в Англію очолював німецькі Майнц (2001-2008), і дортмундську Боруссію (2008-2015). У Майнці під його керівництвом виступав українець Андрій Воронін.

Дивіться, як Ліверпуль обіграв Лейпциг у плей-оф на виїзді:

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