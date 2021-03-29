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Система VAR не працює у відборі на чемпіонат світу: УЄФА назвав причину

29 березня, 11:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Функціонери не змогли ввести систему до ладу через коронавірус

Уже в перші дні відбору на світовий футбольний форум-2022 в двох матчах бригади суддів зробили грубі помилки. У матчі Франція – Україна зарахували гол з положення "поза грою", в поєдинку в Белграді – навпаки, не побачили гол Кріштіану Роналду. Через що Роналду в матчі Сербія – Португалія зі злості викинув капітанську пов'язку.

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Після цих скандалів, особливо із зірковим португальцем, чиновникам довелося виправдовуватися, чому на стадіонах немає системи VAR. За це приводу в Європі навіть випустили спеціальне пояснення, яке наводить агентство АР:

"У 2019 УЄФА запропонував ФІФА запровадити VAR в нинішній кваліфікації ЧС. Вплив пандемії на операційні і логістичні можливості призвів до того, що УЄФА відклав впровадження VAR на груповому етапі Ліги Європи до сезону-2021/22 замість 2020/21, а також відкликав пропозицію про систему VAR в матчах кваліфікації ЧС-2022 в Європі. До цього моменту VAR ніколи не використовували в іграх відбору на рівні збірних".

Читайте також: VAR не застосовують під відборі на ЧС-2022 заради справедливості.

Так що доведеться почекати, хоча в футболі вже встигли звикнути до допомоги нової відеосистеми.

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Тим часом, українка вперше відсудила чоловічий матч чемпіонату світу.

Дивіться моменти другого тайму зустрічі Сербія – Португалія, в кінцівці якого суддя не побачив гол:

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УЄФА відсутність чемпіонат світу ФІФА VAR відбірковий турнір
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