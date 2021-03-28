Що розлютило Роналду? Футболіст викинув капітанську пов'язку і покинув поле до кінця матчу

У другому турі кваліфікації чемпіонату світу 2022 рокузбірна Португалії на виїзді упустила перемогу над Сербією. У першому таймі Жота оформив дубль, а після перерви Мітровіч і Костіч зрівняли рахунок – 2:2.

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Проте в кінцівці зустрічі стався дуже скандальний епізод. Кріштіану Роналду забив гол, але рефері не побачив, що м'яч повністю перетнув лінію воріт і не зарахував взяття воріт.

Кріштіану почав люто апелювати до бокового судді, за що отримав жовту картку. Після цього Роналду покинув поле ще до закінчення зустрічі і кинув на поле свою капітанську пов'язку.

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Дивіться відеоогляд матчу Сербія – Португалія.

Перший тайм:

Другий тайм:

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