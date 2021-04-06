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Футболіст Динамо знайшов хрещеного для дочки в іншій команді

6 квітня, 18:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Артем Бесєдін та тренер Колоса Віталій Мандзюк – куми

Ще одна важлива подія відбулася в сім'ї форварда Динамо і збірної України. У лютому ми писали, що у Бесєдіна народилася дочка. Сьогодні ж стало відомо, що Артем уже похрестив доньку.

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Про це 25-річний футболіст сам розповів на своїй сторінці в Instagram.

Хрещеним у Кароліни став Віталій Мандзюк – колишній захисник Арсенала, Дніпра й збірної України. Зараз 35-річний фахівець працює тренером з фізичної підготовки в Колосі.

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Бесєдін поділився кількома свіжими фотографіями, в тому числі і цим ніжним кадром з донькою.

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Видно, що Артем щасливий бути главою багатодітної родини.

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Нагадаємо, 2020 й рік нападник Динамо пропустив, відбуваючи дискваліфікацію за вживання допінгу. Після зимової паузи він повернувся до складу київської команди. Дивіться, як Артем пробивав по воротах у матчі з Десною:

Раніше Бесєдін зробив дубль у матчі з Олімпіком, і Луческу був в захваті від "щучки" допінг-грішника. Зараз Динамо продовжує лідирувати в чемпіонаті України, випереджаючи Шахтар на сім очок за шість турів до фінішу.

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футбол хрестини Динамо Київ Віталій Мандзюк Артем Бесєдін
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