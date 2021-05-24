Динамо може бути в четвертому кошику при жеребкуванні Ліги чемпіонів

За попередніми розкладами, Динамо буде стартувати в Лізі чемпіонів з останньою кошика, а у Шахтаря є шанс потрапити в третій, якщо вони подолають два раунди кваліфікації

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По завершенню чемпіонатів в Топ-лігах Європи визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів. На цей момент відомі 27 команд, в тому числі і київське Динамо. Решта визначаться за підсумками кваліфікаційних раундів.

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Як ми писали раніше, Шахтар буде сіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" стартують з третього раунду і мають найвищий клубний рейтинг. З потенційних суперників донецької команди на сьогоднішній день відомі тільки Генк і ПСВ. Зі Спартаком Шахтар не зіграє в будь-якому випадку, адже УЄФА розводить команди з України та Росії.

Динамо вже в груповому етапі, але в цьому сезоні завдання у киян буде ще важче, ніж в минулому році, адже чемпіон України, швидше за все, буде жеребитися з четвертого кошика. Звичайно, кияни можуть піднятися в третій, якщо в кваліфікації вилетить хтось із фаворитів, але про це можна буде говорити ближче до кінця серпня.

Попередній склад кошиків Ліги чемпіонів:

Також зазначимо, що поки не повністю сформувався кошик 1, його склад стане відомий після фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Переможці турнірів автоматично потраплять в першу корзину, але є свої нюанси.

У разі перемоги в ЛЄ Вільярреала іспанці зіграють в Лізі чемпіонів (і потраплять в перший кошик), незважаючи на те, що в чемпіонаті Іспанії фінішували лише на п'ятому місці. А перемога Манчестер Юнайтед подарує щасливий квиток Монако, який почне євросезон з групового етапу замість старту з третього кваліфікаційного раунду. До речі, вихід МанСіті і Челсі безпосередньо в групу також відкрив шлях в основнову сітку чемпіону Туреччини Бешикташу.

Дивіться огляд фіналу Кубка України Динамо – Зоря: