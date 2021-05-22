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СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Подруга динамівця після пологів похизувалася шикарними формами в теплих краях

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 травня, 22:54
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Тенісистка Ольга Янчук, яка нещодавно народила сина півзахисникові Жерсону Родрігесу, показалася в купальнику на морях в очікуванні улюбленого
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Поки в чемпіонаті України почалося літнє міжсезоння, футболісти роз'їхалися у відпустки. Правда, це не стосується тих, хто готується до чемпіонату Європи. Однак вінгер збірної Люксембургу та київського клубу Жерсон Родрігес готується відпочивати в компанії тенісистки Ольги Янчук.

Вашій увазі – відверте мяу від дівчини лідера Динамо: розстебнула блискавку і показала груди.

Щоправда, поки що 26-річна киянка приголомшує своїми формами на пляжі сама. Сьогодні дівчина постала в яскраво-салатовому купальнику, похизувавшись і талією, і бюстом, і довгими ногами.

Раніше українська тенісистка розповіла про стосунки з футболістом "Динамо" та ім'я сина. Пару познайомили спільні друзі.

Де саме Янчук перебуває, вона поки що не повідомила. Але виклала фото і відео в стилі ретро на своїй сторінці в Instagram.

Можливо, в Португалії, куди дуже поспішав прилетіти сьогодні під вечір Жерсон. Нагадаємо, хлопець родом із Португалії має також паспорт Люксембургу, за збірну якого й виступає.

Дивіться, як Жерсон втручався в інтерв'ю Миколенка:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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