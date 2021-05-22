Подруга динамівця після пологів похизувалася шикарними формами в теплих краях

Тенісистка Ольга Янчук, яка нещодавно народила сина півзахисникові Жерсону Родрігесу, показалася в купальнику на морях в очікуванні улюбленого

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Поки в чемпіонаті України почалося літнє міжсезоння, футболісти роз'їхалися у відпустки. Правда, це не стосується тих, хто готується до чемпіонату Європи. Однак вінгер збірної Люксембургу та київського клубу Жерсон Родрігес готується відпочивати в компанії тенісистки Ольги Янчук.

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Щоправда, поки що 26-річна киянка приголомшує своїми формами на пляжі сама. Сьогодні дівчина постала в яскраво-салатовому купальнику, похизувавшись і талією, і бюстом, і довгими ногами.

Раніше українська тенісистка розповіла про стосунки з футболістом "Динамо" та ім'я сина. Пару познайомили спільні друзі.

Де саме Янчук перебуває, вона поки що не повідомила. Але виклала фото і відео в стилі ретро на своїй сторінці в Instagram.

Можливо, в Португалії, куди дуже поспішав прилетіти сьогодні під вечір Жерсон. Нагадаємо, хлопець родом із Португалії має також паспорт Люксембургу, за збірну якого й виступає.

Дивіться, як Жерсон втручався в інтерв'ю Миколенка: