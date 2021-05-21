Шахтар сіє новий газон на Олімпійському: коли поле буде готове і як реагувало Динамо

Про процес реновації на київському стадіоні і переваги майбутнього покриття розповів директор департаменту експлуатації донецької команди Вадим Гунько

НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар почав заміну трав'яного покриття на головній арені України – НСК Олімпійський. Про процес реновації газону, який в це міжсезоння реалізується на київському стадіоні, розповів директор департаменту експлуатації ТОВ "Шахтар-Сервіс" Вадим Гунько.

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- Ми звикли завжди грати на хорошому газоні, тому ініціатива виходила від нашого клубу. На всіх домашніх стадіонах, яких вже було досить багато, починаючи з "Донбас Арени", ми приділяли особливу увагу якості газону. Це загальносвітова, європейська практика – мати досить високі стандарти і вимоги до поля. Досить довго обговорювали це питання з керівництвом НСК "Олімпійський", а згодом і з ФК Динамо. Дійшли консенсусу: настав час. Власне, пройшло рівно 10 років після того, як був постелений цей газон. І пора його міняти настала давним-давно. Зараз ми приступили до реалізації проекту, – сказав Гунько Shakhtar news

Директор департаменту експлуатації ТОВ "Шахтар-Сервіс Вадим Гунько / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Які саме роботи сьогодні проводяться?

- Це стандартна практика: зрізаємо існуючий газон за допомогою нашого обладнання, технологій, які ми придбали в Великобританії і якими користуємося весь цей час. Потім виконується фінішна планування профілю газону. Думаю, в кінці цього або на початку наступного тижня почнуться роботи з укладання системи посилення газону. Далі – ряд технологічних операцій, а після – засів. Тобто, це не рулонний газон: ми фактично сіємо його, і потім нам необхідна перерва хоча б близько п'яти тижнів, щоб виростити його в умовах, може бути, навіть літньої спеки Києва.

- Новий сезон зазвичай стартує в середині липня ...

- Так і є. Ми розраховуємо, що до середини липня цей газон вже буде в досить хорошому стані, а до кінця липня і початку серпня – ідеальний, чудової якості.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

- Що ми хочемо отримати, якщо порівняти два газону? У чому буде різниця?

- Сторонній спостерігач, можливо, і не помітить кардинальної різниці, але уважний глядач відзначить, що газон стане однорідного кольору. Якщо хтось придивлявся, особливо коли трансляція в режимі високої роздільної здатності, міг помітити плями світло-зеленого кольору – це так званий однорічний тонконіг, фактично бур'ян. Таким бур'яном була вражена практично вся поверхня цього газону. Так завжди відбувається, якщо його не змінювати протягом декількох років. Ми перш за все плануємо і розраховуємо, що естетично поле стане набагато краще і красивіше, з функціональної точки зору, що представляє найбільшу важливість для гравців, – більш швидкісним і якісним, а найголовніше – набагато міцнішим. Це прямим чином позначиться на відчуттях футболістів і на їх здатності проявляти найкращі ігрові якості.

Дивіться, в якому стані зараз газон "Олімпійського"

- Як відбувається взаємодія з НСК "Олімпійський" і з Динамо? Чи викликали якісь питання дисонанс?

- Ніякого дисонансу – поки працюємо абсолютно в унісон. З керівництвом "Олімпійського" знаходимо розуміння з усіх питань. Я впевнений, що і Міністерство молоді і спорту в даному випадку розуміє важливість процесу. Керівництво Динамо також підтримує цю ідею, і не тільки підтримує, а й фактично взяло певні фінансові зобов'язання щодо участі та інвестування в проєкт. Поки все йде за планом. Роботи виконуються силами насамперед агрономічної служби НСК "Олімпійський", безумовно, з нашою участю. Просто у нас є досвід – ми знаємо, як це робити, маємо технологіями і вміємо контролювати якість. А замовником цього процесу є НСК "Олімпійський". Велика подяка і вдячність його керівництву за те, що воно розуміє важливість і займається реалізацією цієї ідеї.

- Розкажіть докладніше про технології та досвід.

- На "Донбас Арені" у нас ще в 2011 році була інстальована система посилення газону. У 2013-му ми робили реновацію поля – фактично ту ж операцію, що і зараз, з певними особливостями. Тоді ж ми придбали комплекти обладнання у Великобританії, які дозволяють правильно зрізати газон і правильно проводити реновацію посилених газонів. Потім на всіх стадіонах, починаючи з "Арени Львів" та закінчуючи ОСК "Металіст", ми проводили реновацію. У Харкові вона була глибокою, фактично теж зрізали газон, тому що там також є система посилення Desso GrassMaster. Це певна послідовність технічних операцій з багатьма особливостями. У нашій країні, прямо скажемо, не так багато клубів або компаній, які володіють таким досвідом. Ми використовували його і нашу експертизу для того, щоб правильно виконати реновацію.

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