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Динамо может быть в четвертой корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 мая, 11:57
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По предварительным раскладам, Динамо будет стартовать в Лиге чемпионов с последней корзины, а у Шахтера есть шанс попасть в третью, если они преодолеют два раунда квалификации
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По завершению чемпионатов в Топ-лигах Европы определились участники группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент известны 27 команд, в том числе и киевское Динамо. Остальные определятся по итогам квалификационных раундов.

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Как мы писали ранее, Шахтер будет сеяным в квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" стартуют с третьего раунда и имеют наивысший клубный рейтинг. Из потенциальных соперников донецкой команды на сегодняшний день известны только Генк и ПСВ. Со Спартаком Шахтер не сыграет в любом случае, ведь УЕФА разводит команды из Украины и России.

Динамо уже в групповом этапе, но в этом сезоне задача у киевлян будет еще тяжелее, чем в прошлом году, ведь чемпион Украины, скорее всего, будет жеребиться из четвертой корзины. Конечно, киевляне могут подняться в третью, если в квалификации вылетит кто-то из фаворитов, но об этом можно будет говорить ближе к концу августа.

Предварительный состав корзин Лиги чемпионов:

В тренде

Также отметим, что пока не полностью сформировалась корзина 1, ее состав станет известен после финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Победители турниров автоматически попадут в первую корзину, но есть свои нюансы.

В случае победы в ЛЕ Вильярреала испанцы сыграют в Лиге чемпионов (и попадут в первую корзину), несмотря на то, что в чемпионате Испании финишировали лишь на пятом месте. А победа Манчестер Юнайтед подарит счастливый билет Монако, который начнет евросезон с группового этапа вместо старта с третьего квалификационного раунда. Кстати, выход МанСити и Челси напрямую в группу также открыл путь в основну сетку чемпиону Турции Бешикташу.

Смотрите обзор финала Кубка Украины Динамо – Заря:

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