Рінат Ахметов привітав Шахтар з 85-річчям: Найгучніші тріумфи ще попереду

Президент Шахтаря привітав уболівальників і всіх, хто причетний до клубу, з 85-річчям. Рінат Ахметов згадав славну історію Шахтаря і висловив надію, що на "Донбас Арені" знову прозвучить гімн Ліги чемпіонів

Рінат Ахметов привітав Шахтар с 85-річчям

Сьогодні донецькому Шахтарю виповнюється 85 років. Саме 24 травня 1936 року тоді ще Стахановець провів свій перший офіційний матч. З цього дня починається славна історія 13-разового чемпіона України. З 85-річчям "гірників" привітав президент клубу Рінат Ахметов.

Читайте також: Про що говорив Рінат Ахметов. 10 тез із інтерв'ю президента Шахтаря

Любі друзі!

Рівно 85 років тому свій перший офіційний матч у чемпіонаті СРСР провела команда вугільників Донбасу під назвою Стахановець. З цього матчу почалася велика історія нашого улюбленого клубу – донецького Шахтаря.

За ці 85 років наш клуб пройшов непростий шлях. Були злети і падіння. Гучні тріумфи і прикрі поразки. Моменти радості і моменти смутку. Але які б труднощі не зустрічалися на шляху Шахтаря, він завжди долав їх із честю і ставав тільки сильніше.

Ми з гордістю згадуємо перший трофей нашого клубу в 1961 році, коли був завойований Кубок СРСР. Ми з гордістю згадуємо перший трофей у незалежній Україні, коли в 1995 році був завойований Кубок України. У 2002 році ми святкували наше перше чемпіонство України. А в 2009 році Шахтар домігся найбільшого успіху в історії клубного футболу незалежної України – виграв Кубок УЄФА. Всього ж за свою історію ми виграли 40 трофеїв. Шахтар став провідним клубом України і силою, з якою рахуються в Європі.

За кожним тріумфом Шахтаря стоять люди. Тому в цей день ми дякуємо всім, хто вніс свій внесок в розвиток і становлення клубу. Кожному футболісту, який протягом минулих 85 років прославляв нашу команду на полі. Кожному тренеру, який формував неповторний ігровий стиль нашої команди. Кожному лікарю, науковому співробітнику, члену адміністративного персоналу. Всім, хто не потрапляє в об'єктиви телекамер, але без яких успіх Шахтаря був би неможливий.

І, звісно ж, ми дякуємо нашим уболівальникам. Без вас футбол неможливий. Наш клуб грає і перемагає заради вас. Ваша підтримка завжди заряджає футболістів енергією і надає сил навіть у найважчих матчах. Кожен трофей, кожна перемога була здобута завдяки вам і вашій підтримці. Так було всі 85 років, і так буде завжди.

На жаль, своє 85-річчя Шахтар зустрічає далеко від дому. Нам усім дуже не вистачає нашого рідного Донецька і нашої прекрасної "Донбас Арени", на якій доводилося непросто будь-якому супернику Шахтаря. Але я вірю, що на "Донбас Арені" знову прозвучить гімн Ліги чемпіонів і що на її полі наша команда завоює безліч нових трофеїв.

Шахтар здобув багато яскравих і важливих перемог. Але найкраща перемога – це наступна перемога. Ми не зупиняємося на досягнутому. Шахтар – клуб із найвищими амбіціями. Наша планка встановлена дуже високо, і ми не маємо права її опускати. Тому найгучніші тріумфи Шахтаря ще попереду.

З Днем народження, Шахтар! Зі святом, дорогі друзі!

З глибокою повагою,

Рінат Ахметов