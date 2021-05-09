Про що говорив Рінат Ахметов. 10 тез з інтерв'ю президента Шахтаря

Рінат Ахметов дав велике інтерв'ю каналу "Футбол 1". Про що говорив президент Шахтаря:
Про інтуїцію. "Коли ми закінчили чемпіонат, сиділи з друзями, я сказав про те, що, думаю, наступного разу ми не виграємо. Вони думали, що жартую. Але я не жартував. Інтуїція така була".
Про долю тренера Луїша Каштру. "Новий контракт ми не запропонували. Але клуб сиротою не буде. Його буде тренувати якісний і сильний наставник, в якого ми повіримо".
Про відповідальність. "Чи беру я всю відповідальність за цей сезон на себе? А як же? А коли я не брав відповідальність на себе? Я не можу пообіцяти, що ми виграємо наступне чемпіонство, але я можу пообіцяти, що ми будемо для цього все робити!"
Про Даріо Срну. "Чи може очолити Шахтар? Все можливо. Але зараз у нас інші ідеї. Даріо – це супер відповідальна людина, Шахтар в його серці назавжди. Він дуже багато зробив і продовжує робити".
Про прихід Луческу в Динамо. "Це його вибір, його право. Ви розумієте, в чому питання – він же професіонал. Дивіться, контракт у нього закінчився? Закінчився. Ми новий контракт не запропонували? Не запропонували. Він готовий був залишитися? Ми вибрали трошки інший шлях".
Що побажав Ігорю Суркісу. "Я йому можу побажати, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли".
Про відхід Тайсона. "Він багато зробив для наших перемог і ми йому вдячні, дай Бог йому удачі в майбутньому. Пішов безкоштовно? Це нормально. Футболіст не в рабстві перебуває".
Про готовність відпустити Трубіна. "Так, будь ласка. Нехай роблять пропозиції, а ми подивимося, на якій цифрі у нас почнуть здавати нерви. І якщо ми відчуємо, що цифра така, що ми вже починаємо нервувати, то відразу візьмемо літак і медобслуговування за наш рахунок".
Чи будуть покупки гравців. "Якщо потрібно буде когось купити, ми купимо. Але ми купимо рівно тих гравців, які нам потрібні. Не для того, щоб показати уболівальникам: ви подивіться яку роботу зробив Рінат! Я ж не хочу видимість показати".
Про коронавірус. "Я відбувся легким переляком. Але хочу сказати, що стан дуже неприємний, коли тобі сказали – тест позитивний. На щастя, я поки не хворів".