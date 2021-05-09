Про що говорив Рінат Ахметов. 10 тез з інтерв'ю президента Шахтаря

Зібрали цитати з інтерв'ю Ріната Ахметова: про чемпіонство Динамо, долю Каштру і Срни, переїзд Луческу в Київ і побажання для Ігоря Суркіса, і навіть про коронавірус

Рінат Ахметов дав велике інтерв'ю каналу "Футбол 1". Про що говорив президент Шахтаря:

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Про інтуїцію. "Коли ми закінчили чемпіонат, сиділи з друзями, я сказав про те, що, думаю, наступного разу ми не виграємо. Вони думали, що жартую. Але я не жартував. Інтуїція така була".

Про долю тренера Луїша Каштру. "Новий контракт ми не запропонували. Але клуб сиротою не буде. Його буде тренувати якісний і сильний наставник, в якого ми повіримо".

Про відповідальність. "Чи беру я всю відповідальність за цей сезон на себе? А як же? А коли я не брав відповідальність на себе? Я не можу пообіцяти, що ми виграємо наступне чемпіонство, але я можу пообіцяти, що ми будемо для цього все робити!"

Про Даріо Срну. "Чи може очолити Шахтар? Все можливо. Але зараз у нас інші ідеї. Даріо – це супер відповідальна людина, Шахтар в його серці назавжди. Він дуже багато зробив і продовжує робити".

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Про прихід Луческу в Динамо. "Це його вибір, його право. Ви розумієте, в чому питання – він же професіонал. Дивіться, контракт у нього закінчився? Закінчився. Ми новий контракт не запропонували? Не запропонували. Він готовий був залишитися? Ми вибрали трошки інший шлях".

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Що побажав Ігорю Суркісу. "Я йому можу побажати, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли".

Про відхід Тайсона. "Він багато зробив для наших перемог і ми йому вдячні, дай Бог йому удачі в майбутньому. Пішов безкоштовно? Це нормально. Футболіст не в рабстві перебуває".

Про готовність відпустити Трубіна. "Так, будь ласка. Нехай роблять пропозиції, а ми подивимося, на якій цифрі у нас почнуть здавати нерви. І якщо ми відчуємо, що цифра така, що ми вже починаємо нервувати, то відразу візьмемо літак і медобслуговування за наш рахунок".

Чи будуть покупки гравців. "Якщо потрібно буде когось купити, ми купимо. Але ми купимо рівно тих гравців, які нам потрібні. Не для того, щоб показати уболівальникам: ви подивіться яку роботу зробив Рінат! Я ж не хочу видимість показати".

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Про коронавірус. "Я відбувся легким переляком. Але хочу сказати, що стан дуже неприємний, коли тобі сказали – тест позитивний. На щастя, я поки не хворів".