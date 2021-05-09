Рінат Ахметов – про склад Шахтаря і трансфери. "Футболіст не в рабстві перебуває"

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

По ходу нинішнього сезону Шахтар достроково розірвав контракт з Тайсоном. Бразилець зіграв 299 поєдинків за "гірників". Після 11 років в Україні він підписав контракт з Інтернасьйоналом на батьківщині.

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Президент Шахтаря Рінат Ахметов в інтерв'ю програмі "Великий футбол" прокоментував перехід бразильця, а також розповів про потенційні трансфери "гірників".

- Тайсон доклав зусиль для наших перемог і ми йому вдячні, дай Боже йому удачі в майбутньому. Пішов безкоштовно? Це нормально. Футболіст же не в рабстві перебуває. У футболіста є контракт, права та обов'язки. Ми підписали з ним контракт. Контракт закінчився. Ми поважали контракт, ми виконували контракт. Як і виконуємо всі контракти перед нашими гравцями, тренерським штабом – перед усіма. Точно так же вони виконують перед клубом. Закінчився контракт – він має право, як і у нас, його продовжити. Якщо ми не дійшли згоди, у нього є право піти.

- Чи є у Шахтаря проблема зміни поколінь?

- У нас зламався Мораес і це велика проблема для клубу. З Тайсоном вийшла така ситуація, Коноплянка у нас зламаний. І так вийшло, що досвідчені гравці були не в змозі допомогти. Це проблема. А то, що "старики" не пускають молодь... Молодь, як правило, не любить питати дозволу у "стариків".

- Чому Шахтар вже кілька років не робить покупок на ринку?

- А які позиції, на ваш погляд, Шахтарю треба посилити?

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- Припустимо, позицію нападу.

- Коли не було Мораеса, був Дентіньо. І в грі з Реалом ми провели дуже якісну гру. Ми виграли і Дентіньо показав себе на найвищому рівні. Це досвідчений гравець і футболіст, який може допомогти. У той же час є молоді гравці: є Фернандо, у якого якщо піде гра, він може коштувати 100 мільйонів, у нього все для цього є. Він може 1 мільйон коштувати, а може 100 – все залежить від нього. Я хотів би, що він коштував 200 мільйонів і щоб він був у Шахтарі.

- Ваша цитата: "Шахтарю потрібні грошенята". Ви готові продавати?

- Я думаю, вони всім потрібні: і київським Динамо, і іншим клубам. Це нормальне явище, щоб ми гравців і дуже вигідно купували, і дуже вигідно і дорого продавали.

- Чи готовий клуб зараз продавати дорого? Припустимо, ви говорите, що Трубін – молодець. Ось, припустимо, завтра буде пропозиція, чи готові ви його відпустити?

- Так, будь ласка. Нехай роблять пропозиції, а ми подивимося, на якій цифрі у нас почнуть здавати нерви. І якщо ми відчуємо, що цифра така, що ми вже починаємо нервувати, то відразу візьмемо літак і медобслуговування за наш рахунок. У нас прекрасна молодь і, я впевнений, вони будуть радувати як в національному чемпіонаті, так і на європейській арені. Ось був раніше Тайсон, був Марлос. Зараз – Тете, образно кажучи, і Марлос є. Соломон є.

- Ви вважаєте, вони ростуть природно, повільно або ви хотіли б, щоб вони росли швидше?

- Мені здається, вони швидко ростуть. Ви згадайте, коли до нас прийшов Вілліан, він два роки не грав. Якщо згадати Адріано, він кілька років не грав. Я думаю, і Фернандіньо не відразу заграв. Якщо потрібно буде когось купити, ми купимо. Ви не думайте, що ми не купимо. Ми купимо. Але ми купимо рівно тих гравців, які нам потрібні. Не для того, щоб показати уболівальникам: ви подивіться, яку роботу зробив Рінат! Я ж не хочу видимість показати. Купувати гравців як раніше. Ось ми купили Бернарда, а він три роки на трибуні. Що в підсумку відбувалося? Бернард нещасний, роздягальня нещасна і допомоги немає.

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- І фінансові втрати?

- Так, і з фінансової точки зору погано. Тут потрібно мати терпіння і ні в якому разі щоб не було метушні. Ви розумієте, метушня – це все ж таки не рідна сестра успіху.

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