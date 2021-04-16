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Буду любити Україну вічно: кращий бразилець в історії Шахтаря залишає клуб

16 квітня, 20:31

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Тайсон увійшов в історію Шахтаря, зігравши 299 поєдинків за команду. Після 11 років в Україні він підпише контракт з Інтернасьоналом на батьківщині

Півзахисник Шахтаря Тайсон залишає клуб після 8 років виступів. Про це в п'ятницю повідомляє офіційний сайт "гірників". До переходу в Шахтар Тайсон три роки грав за харківський Металіст. У найближчі дні він підпише контракт з бразильським Інтернасьоналом.

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"Буду любити Україну вічно. Дякую за гарні слова" , – написав Тайсон в коментарях до посту журналіста Ігоря Циганика в Instagram.

Бразилець увійшов в історію "гірників". Тайсон – єдиний бразилець, якому вдалося увійти в топ-20 футболістів в історії Шахтаря за кількістю матчів. У всіх турнірах він провів за помаранчево-чорних 299 поєдинків і забив 55 м'ячів. З "гірниками" він шість разів ставав чемпіоном України, виграв п'ять Кубків і чотири Суперкубка країни.

Тайсон дебютував за клуб в 25-річному віці – 13 лютого 2013 року на "Донбас Арені" в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Борусією (2:2). Через пару місяців він оформив свій перший гол в Запоріжжі з Металургом.

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У 2016 та 2017 роках півзахисник гірників викликався в національну збірну Бразилії, провів там 4 гри і забив 1 м'яч. З осені 2017 року Тайсон протягом двох років був капітаном Шахтаря.

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Нагадаємо, раніше кращого футболіста чемпіонату України-2019 Тайсона відправили в дубль за те, що він відмовився розминатися і виходити на заміну в поєдинку Ліги Європи з Ромою.

Пізніше з'явилися пікантні подробиці переводу бразильця в дубль Шахтаря. За словами Даріо Срни, Тайсон закрився в туалеті, відмовляючись виходити і говорити з Луїшем Каштру.

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футболіст чемпіонат України Шахтар Донецьк Тайсон футболіст

Джерело: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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