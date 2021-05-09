Ринат Ахметов – о составе Шахтера и трансферах. "Футболист не в рабстве находится"

Президент Шахтера Ринат Ахметов

По ходу нынешнего сезона Шахтер досрочно разорвал контракт с Тайсоном. Бразилец сыграл 299 поединков за "горняков". После 11 лет в Украине он подписал контракт с Интернасьоналом на родине.

Реклама

Президент Шахтера Ринат Ахметов в интервью программе "Великий футбол" прокомментировал уход бразильца, а также рассказал о потенциальных трансферах "горняков".

- Тайсон многое сделал для наших побед и мы ему благодарны, дай Бог ему удачи в будущем. Ушел бесплатно? Это нормально. Футболист же не в рабстве находится. У футболиста есть контракт, права и обязанности. Мы подписали с ним контракт. Контракт закончился. Мы уважали контракт, мы выполняли контракт. Как и выполняем все контракты перед нашими игроками, тренерским штабом – перед всеми. Точно так же они выполняют перед клубом. Закончился контракт – у него есть право, как и у нас, его продлить. Если мы не пришли к соглашению, у него есть право уйти.

- Есть ли у Шахтера проблема смены поколений?

- У нас сломался Мораес и это большая проблема для клуба. С Тайсоном получилась такая ситуация, Коноплянка у нас сломан. И так получилось, что опытные игроки были не в состоянии помочь. Это проблема. А то, что "старики" не пускают молодежь... Молодежь, как правило, не любит спрашивать разрешения у "стариков".

- Почему Шахтер уже несколько лет не делает покупок на рынке?

- А какие позиции, на ваш взгляд, Шахтеру надо усилить?

Реклама

Читайте также: "Я ожидал, что мы не выиграем чемпионат": Ринат Ахметов – об итогах сезона

- Допустим, позицию нападения.

- Когда не было Мораеса, был Дентиньо. И в игре с Реалом мы провели очень качественную игру. Мы выиграли и Дентиньо показал себя на высочайшем уровне. Это опытный игрок и футболист, который может помочь. В то же время есть молодые игроки: есть Фернандо, у которого если пойдет игра, он может стоить 100 миллионов, у него все для этого есть. Он может 1 миллион стоить, а может 100 – все зависит от него. Я хотел бы, что он стоил 200 миллионов и чтобы он был в Шахтере.

- Ваша цитата: "Шахтеру нужны денежки". Вы готовы продавать?

- Я думаю, они всем нужны: и киевскому Динамо, и другим клубам. Это нормальное явление, чтобы мы игроков и очень выгодно покупали, и очень выгодно и дорого продавали.

- Готов ли клуб сейчас продавать дорого? Допустим, вы говорите, что Трубин – молодец. Вот, представим, завтра будет предложение, готовы ли вы его отпустить?

– Да, пожалуйста. Пусть делают предложения, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. И если мы почувствуем, что цифра такая, что мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет. У нас прекрасная молодежь и, я уверен, они будут радовать как в национальном чемпионате, так и на европейской арене. Вот был раньше Тайсон, был Марлос. Сейчас – Тете, образно говоря, и Марлос есть. Соломон есть.

- Вы считаете, они растут естественно, медленно или вы хотели бы, чтобы они росли быстрее?

- Мне кажется, они быстро растут. Вы вспомните, когда к нам пришел Виллиан, он два года не играл. Если вспомнить Адриано, он несколько лет не играл. Я думаю, и Фернандиньо не сразу заиграл. Если нужно будет кого-то купить, мы купим. Вы не думайте, что мы не купим. Мы купим. Но мы купим ровно тех игроков, которые нам нужны. Не для того, чтобы показать болельщикам: вы посмотрите какую работу сделал Ринат! Я же не хочу видимость показать. Покупать игроков как раньше. Вот мы купили Бернарда, а он три года на трибуне. Что в итоге происходило? Бернард несчастный, раздевалка несчастная и помощи нет.

Реклама

- И финансовые потери?

- Да, и с финансовой точки зрения плохо. Здесь нужно иметь терпение и ни в коем случае чтобы не было суеты. Вы понимаете, суета – это все-таки не родная сестра успеха.

Читайте также: "Честность – это продукт, который не портится". Ринат Ахметов – о будущем Дарио Срны