Українська
$ 27,96
33,46

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Буду любить Украину вечно: лучший бразилец в истории Шахтера покидает клуб

16 апреля, 20:31

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Тайсон вошел в историю Шахтера, сыграв 299 поединков за команду. После 11 лет в Украине он подпишет контракт с Интернасьоналом на родине

Полузащитник Шахтера Тайсон покидает клуб после 8 лет выступлений. Об этом в пятницу сообщает официальный сайт "горняков". До перехода в Шахтер Тайсон три года играл за харьковский Металлист. В ближайшие дни он подпишет контракт с бразильским Интернасьоналом.

Реклама

"Буду любить Украину вечно. Спасибо за красивые слова", – написал Тайсон в комментариях к посту журналиста Игоря Цыганыка в Instagram.

Бразилец вошел в историю "горняков". Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. Во всех турнирах он провел за оранжево-черных 299 поединков и забил 55 мячей. С "горняками" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте – 13 февраля 2013 года на Донбасс Арене в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (2:2). Через пару месяцев он оформил свой первый гол в Запорожье с Металлургом.

Реклама

В 2016 и 2017 годах полузащитник горняков вызывался в национальную сборную Бразилии, провел там 4 игры и забил 1 мяч. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном Шахтера.

В тренде
Гимн Украины не перестает звучать в Москве: еще одна наша тяжелоатлетка – лучшая в Европе

Напомним, ранее лучшего футболиста чемпионата Украины-2019 Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы с Ромой.

Позже появились пикантные подробности перевода бразильца в дубль Шахтера. По словам Дарио Срны, Тайсон закрылся в туалете, отказываясь выходить и говорить с Луишем Каштру.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист чемпионат Украины Шахтер Донецк Тайсон футболист

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене
Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об изменеФутбол
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять