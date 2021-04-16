Буду любить Украину вечно: лучший бразилец в истории Шахтера покидает клуб

Тайсон вошел в историю Шахтера, сыграв 299 поединков за команду. После 11 лет в Украине он подпишет контракт с Интернасьоналом на родине

Полузащитник Шахтера Тайсон покидает клуб после 8 лет выступлений. Об этом в пятницу сообщает официальный сайт "горняков". До перехода в Шахтер Тайсон три года играл за харьковский Металлист. В ближайшие дни он подпишет контракт с бразильским Интернасьоналом.

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"Буду любить Украину вечно. Спасибо за красивые слова", – написал Тайсон в комментариях к посту журналиста Игоря Цыганыка в Instagram.

Бразилец вошел в историю "горняков". Тайсон – единственный бразилец, которому удалось войти в топ-20 футболистов в истории Шахтера по количеству матчей. Во всех турнирах он провел за оранжево-черных 299 поединков и забил 55 мячей. С "горняками" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

Тайсон дебютировал за клуб в 25-летнем возрасте – 13 февраля 2013 года на Донбасс Арене в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией (2:2). Через пару месяцев он оформил свой первый гол в Запорожье с Металлургом.

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В 2016 и 2017 годах полузащитник горняков вызывался в национальную сборную Бразилии, провел там 4 игры и забил 1 мяч. С осени 2017 года Тайсон в течение двух лет был капитаном Шахтера.

Напомним, ранее лучшего футболиста чемпионата Украины-2019 Тайсона отправили в дубль за то, что он отказался разминаться и выходить на замену в поединке Лиги Европы с Ромой.

Позже появились пикантные подробности перевода бразильца в дубль Шахтера. По словам Дарио Срны, Тайсон закрылся в туалете, отказываясь выходить и говорить с Луишем Каштру.

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