"Я відбувся легким переляком". Рінат Ахметов – про зустріч із коронавірусом

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Президент Шахтаря Рінат Ахметов в інтерв'ю програмі "Великий футбол" розповів про те, чи хворів він на ковід. Виявляється – ні, хоча було кілька позитивних тестів.

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- Ви хворіли на коронавірусну інфекцію?

- На щастя, поки ні. До тієї хвилини, поки ви мене не запитали, чи не хворів. Що буде далі – побачимо.

- Тепер я, як що, буду винен?

- Я вже чув, що писали. Якось була ситуація: у мене було спілкування, і з'ясувалося, що ця людина була інфікована і захворіла. Потім наступного дня, коли вона зателефонувала і сказала мені про це, то моє обличчя прикрасило б будь-які поминки. Я вже відчуваю, що всі симптоми у мене зібралися в одну секунду. Я відчуваю, все болить. Починаю перевіряти, десять разів перевірив, все добре, все нормально. Але в підсумку, як тепер пам'ятаю, це було 7 березня, я здав ПЛР, і тест показав позитивний результат. Ну я вже відчуваю, що все, температура. А до цього симптомів не було. Наступного дня знову здаю – знову позитивний. Ну все, думаю, у мене позитивний тест.

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Починаю міряти сатурацію: раз міряєш, там одне показує, другий – інше показує, третій – третє показує. У мене 3 або 4 різні прилади на кожному пальці – і сидиш цілодобово міряєш. Зрештою, за великим рахунком, нічого немає. Думаю, може в легкій формі щось проходить. Потім пройшло днів 4-5, думаю: дай-но здам ПЛР, здав – все нормально, негативний. Ну, думаю, щось не так, тепер не знаєш, чому вірити. І кожен день я почав здавати ПЛР протягом 10-15 днів. Весь час – негативний. Тобто я відбувся легким переляком. Але я хочу сказати, що стан дуже неприємний, коли тобі сказали: "позитивний", і ти йдеш, я як тепер пам'ятаю, ось тут ребро закололо, а я думаю: "Ух ти, ти дивись, як працює, як працює! Ребра виламує".

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- Я тільки-но захворів – ви набрали, запитали, як там відчуття, дійсно страшно. Ну а щеплення робити будете? Нині всі про це говорять.

- Ну, кажуть, що потрібно всім робити цю процедуру.

- Але ви ще не прийняли рішення?

- Вже майже прийняв, чекаю моменту.

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