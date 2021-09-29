Баварія – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

У другому турі Ліги чемпіонів на Динамо чекає випробування одним із фаворитів турніру – Баварією. Поєдинок на мюнхенській "Альянц Арені" розпочнеться сьогодні о 22:00. Онлайн Баварія – Динамо доступний на нашому сайті.
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
- Megogo
- Матч! Футбол 1
- Sky Sport Austria 1
- Proximus Pickx
- Arena Sport 4 Serbia
- Voyo Sport
- QQ Sports Live
- Arena Sport 9 Croatia
- Cytavision Sports 6
- Viaplay Denmark
- beIN Sports Xtra
- C More Suomi
- Cosmote Sport 8
- JioTV
- SKY Go Italia
- Ziggo Sport Docu
- Look Plus
Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів Динамо вдома зіграло внічию 0:0 з Бенфікою, а Баварія розгромила на виїзді Барселону 3:0.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналітики букмекерських контор майже не сумніваються в перемозі Баварії. На вікторію мюнхенців встановлено коефіцієнт 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:
- виграш Баварії – 88%;
- нічия – 8%;
- виграш Динамо – 4%;
- найбільш ймовірний рахунок – 3:0.
ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ
За оцінками аналітиків Transfermarkt, вартість кадрової обойми Баварії в шість з половиною разів дорожча за склад Динамо – 853 млн євро проти 133 млн євро. Не дарма президент київського клубу Ігор Суркіс зізнається, що їхати до Мюнхена було страшно.
Тим більше, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.
Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідчує, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.
Чекаємо сюрпризу і від Динамо!