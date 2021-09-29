28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
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Баварія – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 15:44
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Поєдинок другого туру ЛЧ у Мюнхені відбудеться в середу, 29 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – список ресурсів, які транслюють цей поєдинок
Циганков vs Левандовський
Циганков vs Левандовський / Фото: Reuters, Офіційний сайт ФК "Динамо"

У другому турі Ліги чемпіонів на Динамо чекає випробування одним із фаворитів турніру – Баварією. Поєдинок на мюнхенській "Альянц Арені" розпочнеться сьогодні о 22:00. Онлайн Баварія – Динамо доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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  • Cytavision Sports 6
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Нагадаємо, в першому турі Ліги чемпіонів Динамо вдома зіграло внічию 0:0 з Бенфікою, а Баварія розгромила на виїзді Барселону 3:0.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

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Аналітики букмекерських контор майже не сумніваються в перемозі Баварії. На вікторію мюнхенців встановлено коефіцієнт 1.11, на нічию – 11.50, на перемогу Динамо – 24.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

  • виграш Баварії – 88%;
  • нічия – 8%;
  • виграш Динамо – 4%;
  • найбільш ймовірний рахунок – 3:0.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками аналітиків Transfermarkt, вартість кадрової обойми Баварії в шість з половиною разів дорожча за склад Динамо – 853 млн євро проти 133 млн євро. Не дарма президент київського клубу Ігор Суркіс зізнається, що їхати до Мюнхена було страшно.

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Тим більше, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.

Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідчує, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.

Чекаємо сюрпризу і від Динамо!

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Команда
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Г
О
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Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
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Маріуполь
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