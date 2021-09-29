Лідера Шахтаря прооперують

Найкращого бомбардира "гірників" Лассіну Траоре чекає хірургічне втручання після того, як він зазнав серйозної травми в матчі Ліги чемпіонів з Інтером

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

20-річному форварду Шахтаря і збірної Буркіна-Фасо Лассіні Траоре належить пройти поглиблене медичне обстеження. Найближчими днями буде проведена операція, після чого медична служба донецького клубу складе план відновлення футболіста.

Про це повідомляє сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, вже на 10-й хвилині матчу з Інтером (0:0) Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду Шахтаря, внаслідок чого та вигнулась неприродним чином. Гравця відвезли з поля на електромобілі.

"Гадаю, він зазнав серйозної травми. Але ми ще не знаємо, наскільки серйозної. Мені шкода його не тільки як футболіста, але і як людину. Він молодий і талановитий гравець", – сказав після 0:0 з Інтером головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом / Фото: Getty Images

З огляду на, що в поточному сезоні Траоре забив дев'ять м'ячів, втрата форварда стане суттєвою проблемою для "гірників".

"Як будемо вирішувати цю проблему? Є Фернандо, Дентіньо, Жуніор Мораес, який скоро повертається. І є Педріньо, чия гра на цій позиції мені подобається", – каже коуч Шахтаря.

Відзначимо, що після нічиєї з Інтером 0:0 на "Олімпійському" Шахтар ділить з італійським клубом третю-четверту сходинки в групі D Ліги чемпіонів.

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А очолює її з шістьма очками Шериф, після перемоги над Шахтарем (2:0) сенсаційно здолав в Мадриді Реал 2:1.

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