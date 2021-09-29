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Лідера Шахтаря прооперують

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 13:09
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Найкращого бомбардира "гірників" Лассіну Траоре чекає хірургічне втручання після того, як він зазнав серйозної травми в матчі Ліги чемпіонів з Інтером
Травма Лассіни Траоре
Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

20-річному форварду Шахтаря і збірної Буркіна-Фасо Лассіні Траоре належить пройти поглиблене медичне обстеження. Найближчими днями буде проведена операція, після чого медична служба донецького клубу складе план відновлення футболіста.

Про це повідомляє сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, вже на 10-й хвилині матчу з Інтером (0:0) Траоре невдало зіткнувся з Дензелом Дамфрісом. Нідерландець впав на ногу форварду Шахтаря, внаслідок чого та вигнулась неприродним чином. Гравця відвезли з поля на електромобілі.

"Гадаю, він зазнав серйозної травми. Але ми ще не знаємо, наскільки серйозної. Мені шкода його не тільки як футболіста, але і як людину. Він молодий і талановитий гравець", – сказав після 0:0 з Інтером головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом
Траоре травмувався в зіткненні з Дамфрісом / Фото: Getty Images

З огляду на, що в поточному сезоні Траоре забив дев'ять м'ячів, втрата форварда стане суттєвою проблемою для "гірників".

"Як будемо вирішувати цю проблему? Є Фернандо, Дентіньо, Жуніор Мораес, який скоро повертається. І є Педріньо, чия гра на цій позиції мені подобається", – каже коуч Шахтаря.

Відзначимо, що після нічиєї з Інтером 0:0 на "Олімпійському" Шахтар ділить з італійським клубом третю-четверту сходинки в групі D Ліги чемпіонів.

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А очолює її з шістьма очками Шериф, після перемоги над Шахтарем (2:0) сенсаційно здолав в Мадриді Реал 2:1.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

Дивіться, як Траоре забивав Динамо в Суперкубку

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
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12:23
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