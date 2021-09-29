28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Баварія – Динамо та інші: розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 13:46
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У середу, 29 вересня, відбувається ще вісім поєдинків другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, серед яких і мюнхенське протистояння Баварії і Динамо
Кубок чемпіонів
Кубок чемпіонів / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад, котирування і оновлювані результати матчів середи, 29 вересня, в Лізі чемпіонів. Трансляція Баварія – Динамо онлайн доступна на нашому сайті.

ЛЧ, 2-Й ТУР
СЕРЕДА, 29 ВЕРЕСНЯ

Група E

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22:00 Баварія – Динамо
котирування: 1.11 – 11.50 – 20.00

22:00 Бенфіка – Барселона
котирування: 3.05 – 3.40 – 2.42

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

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Група F

19:45 Аталанта – Янг Бойз
котирування: 1.42 – 5.20 – 7.30

22:00 Манчестер Юнайтед – Вільярреал
котирування: 1.56 – 4.35 – 6.30

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Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Янг Бойз Янг Бойз Янг
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
2
Аталанта Аталанта Ата
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Вільярреал Вільярреал Віл
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Група G

22:00 Вольфсбург – Севілья
котирування: 3.05 – 3.10 – 2.59

22:00 Зальцбург – Лілль
котирування: 2.03 – 3.45 – 4.00

Груповий етап
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Вольфсбург Вольфсбург Вол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
2
Лілль Лілль Ліл
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Зальцбург Зальцбург Зал
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Севілья Севілья Сев
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н

Група H

19:45 Зеніт – Мальме
котирування: 1.53 – 4.50 – 6.40

22:00 Ювентус – Челсі
котирування: 3.75 – 3.25 – 2.27

Груповий етап
Група H
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ювентус Ювентус Юве
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Челсі Челсі Чел
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Зеніт Зеніт Зен
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Мальме Мальме Мал
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Кубок Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні Шахтар зіграв 0:0 з Інтером у Києві та ділить з італійським клубом третю-четверту сходинки в групі D.

А очолює її з шістьма очками Шериф, який після перемоги над Шахтарем (2:0) сенсаційно здолав у Мадриді Реал 2:1.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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Г
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9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
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