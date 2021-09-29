Баварія – Динамо та інші: розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

У середу, 29 вересня, відбувається ще вісім поєдинків другого туру групового раунду Ліги чемпіонів, серед яких і мюнхенське протистояння Баварії і Динамо

Кубок чемпіонів / Фото: Getty Images

До вашої уваги – розклад, котирування і оновлювані результати матчів середи, 29 вересня, в Лізі чемпіонів. Трансляція Баварія – Динамо онлайн доступна на нашому сайті.

ЛЧ, 2-Й ТУР

СЕРЕДА, 29 ВЕРЕСНЯ

Група E

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22:00 Баварія – Динамо

котирування: 1.11 – 11.50 – 20.00

22:00 Бенфіка – Барселона

котирування: 3.05 – 3.40 – 2.42

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Група F

19:45 Аталанта – Янг Бойз

котирування: 1.42 – 5.20 – 7.30

22:00 Манчестер Юнайтед – Вільярреал

котирування: 1.56 – 4.35 – 6.30

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Група G

22:00 Вольфсбург – Севілья

котирування: 3.05 – 3.10 – 2.59

22:00 Зальцбург – Лілль

котирування: 2.03 – 3.45 – 4.00

Група H

19:45 Зеніт – Мальме

котирування: 1.53 – 4.50 – 6.40

22:00 Ювентус – Челсі

котирування: 3.75 – 3.25 – 2.27

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні Шахтар зіграв 0:0 з Інтером у Києві та ділить з італійським клубом третю-четверту сходинки в групі D.

А очолює її з шістьма очками Шериф, який після перемоги над Шахтарем (2:0) сенсаційно здолав у Мадриді Реал 2:1.