28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
28 сентября 22:00
Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Бавария – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
29 сентября, 15:44
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Поединок второго тура ЛЧ в Мюнхене состоится в среду, 29 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – список ресурсов, транслирующих этот поединок
Цыганков vs Левандовски
Цыганков vs Левандовски / Фото: Reuters, Официальный сайт ФК "Динамо"

Во втором туре Лиги чемпионов Динамо ждет испытание одним из фаворитов турнира – Баварией. Поединок на мюнхенской "Альянц Арене" начнется сегодня в 22:00. Онлайн Бавария – Динамо доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • Матч! Футбол 1
  • Sky Sport Austria 1
  • Proximus Pickx
  • Arena Sport 4 Serbia
  • Voyo Sport
  • QQ Sports Live
  • Arena Sport 9 Croatia
  • Cytavision Sports 6
  • Viaplay Denmark
  • beIN Sports Xtra
  • C More Suomi
  • Cosmote Sport 8
  • JioTV
  • SKY Go Italia
  • Ziggo Sport Docu
  • Look Plus

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Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Динамо дома сыграло вничью 0:0 с Бенфикой, а Бавария разгромила на выезде Барселону 3:0.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

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Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе Баварии. На викторию мюнхенцев установлен коэффициент 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00. Исходя из этих котировок, вероятность исхода матча следующая:

  • выигрыш Баварии – 88%;
  • ничья – 8%;
  • выигрыш Динамо – 4%;
  • наиболее вероятный счет – 3:0.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам аналитиков Transfermarkt, стоимость кадровой обоймы Баварии в шесть с половиной раз дороже состава Динамо – 853 млн евро против 133 млн евро. Не зря президент киевского клуба Игорь Суркис признается, что ехать в Мюнхен было страшно.

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Тем более, из-за травмы в матче с Баварией не сыграет лидер Динамо Виталий Буяльский.

Впрочем, пример Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба, одолевшего накануне в Мадриде Реал 2:1, показывает, что в Лиге чемпионов есть место сенсациям.

Ждем сюрприза и от Динамо!

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Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
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