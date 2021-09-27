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Большая потеря. Динамо улетело на матч против Баварии без лидера команды

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 сентября, 18:17
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Киевское Динамо в среду, 29 сентября, проведет поединок Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Но в этой игре тренерский штаб "бело-синих" не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков
Динамо Киев
Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Делегация киевского Динамо выехала в Германию на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

Читайте также: Вот так бы в Мюнхене! Динамо потренировалось на Рухе накануне битвы с Баварией

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Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Германию 24 игрока.

Вратари: Бойко, Бущан, Моргун

Защитники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзера, Тымчик, Миколенко, Забарный

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Полузащитники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андриевский, Леднев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Витиньо, Антюх

Нападающие: Шкурин, Супряга

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Остались в Киеве один из лидеров команды Виталий Буяльский, он не играл в матче чемпионата против Руха, а также венесуэльский форвард Рамирес, который недавно переболел на COVID-19. Продолжают восстановление после травм Никита Бурда, Денис Попов и Артем Беседин.

Вылет в Мюнхен запланирован на 17:30, в воздухе самолет с динамовской делегацией проведет чуть больше двух часов.

Во вторник, 28 сентября, главный тренер Динамо и один из игроков "бело-синих" ответят на вопросы представителей СМИ в рамках предматчевой пресс-конференции, после чего футболисты испробуют газон "Альянц Арены".

Напомним, что матч Бавария – Динамо состоится в среду, 29 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.

Турнирная таблица группы Е Лиги чемпионов

Групповой этап
Группа E
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И
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П
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Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
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О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Ингулец
8
8:14
7
13
Львов
9
6:14
6
14
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8
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6
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