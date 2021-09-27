28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
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Чорноморець --
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Велика втрата. Динамо полетіло на матч проти Баварії без лідера команди

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 вересня, 18:17
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Київське Динамо в середу, 29 вересня, проведе поєдинок Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Але в цій грі тренерський штаб "біло-синіх" не зможе розраховувати на ряд ключових гравців
Динамо Київ
Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Делегація київського Динамо виїхала в Німеччину на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Читайте також: Ось так би в Мюнхені! Динамо потренувалося на Русі напередодні битви з Баварією

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Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Німеччини 24 гравців.

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний

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Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіно, Антюх

Нападники: Шкурін, Супряга

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Залишилися в Києві один з лідерів команди Віталій Буяльський, він не грав у матчі чемпіонату проти Руху, а також венесуельський форвард Рамірес, який недавно перехворів на COVID-19. Продовжують відновлення після травм Микита Бурда, Денис Попов та Артем Бесєдін.

Виліт в Мюнхен запланований на 17:30, в повітрі літак з динамівською делегацією проведе трохи більше двох годин.

У вівторок, 28 вересня, головний тренер Динамо і один з гравців "біло-синіх" дадуть відповіді на запитання представників ЗМІ на передматчевій прес-конференції, після чого футболісти випробують газон "Альянц Арени".

Нагадаємо, що матч Баварія – Динамо відбудеться в середу, 29 вересня, початок о 22:00 за київським часом.

Турнірна таблиця групи Е Ліги чемпіонів

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

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Шахтар

Завтра

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
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