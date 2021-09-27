Велика втрата. Динамо полетіло на матч проти Баварії без лідера команди

Київське Динамо в середу, 29 вересня, проведе поєдинок Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії. Але в цій грі тренерський штаб "біло-синіх" не зможе розраховувати на ряд ключових гравців

Динамо Київ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Делегація київського Динамо виїхала в Німеччину на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії.

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Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Німеччини 24 гравців.

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний

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Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андрієвський, Ледньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіно, Антюх

Нападники: Шкурін, Супряга

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Залишилися в Києві один з лідерів команди Віталій Буяльський, він не грав у матчі чемпіонату проти Руху, а також венесуельський форвард Рамірес, який недавно перехворів на COVID-19. Продовжують відновлення після травм Микита Бурда, Денис Попов та Артем Бесєдін.

Виліт в Мюнхен запланований на 17:30, в повітрі літак з динамівською делегацією проведе трохи більше двох годин.

У вівторок, 28 вересня, головний тренер Динамо і один з гравців "біло-синіх" дадуть відповіді на запитання представників ЗМІ на передматчевій прес-конференції, після чого футболісти випробують газон "Альянц Арени".

Нагадаємо, що матч Баварія – Динамо відбудеться в середу, 29 вересня, початок о 22:00 за київським часом.

Турнірна таблиця групи Е Ліги чемпіонів