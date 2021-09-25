25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Динамо --
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Барселона --
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Вот так бы в Мюнхене! Динамо размялось на Рухе накануне битвы с Баварией

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 сентября, 21:20
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Киевская команда еще в первом тайме обеспечила себе победу во Львове, что позволило им вернуться на первое место в УПЛ
Цыганков приложил свою ногу к победе над Рухом
Цыганков приложил свою ногу к победе над Рухом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоялись три поединка 9 тура чемпионата Украины. Днем Александрия одолела Мариуполь, а затем Шахтер оказался сильнее Вереса. Последним матчем дня стала битва Руха и Динамо во Львове.

Наставник киевлян Мирча Луческу решил поберечь некоторых игроков основы перед выездом в Мюнхен в Лиге чемпионов. На скамейке запасных остались Забарный, Сирота, Сидорчук и Шапаренко, а Буяльский пропускал встречу из-за дисквалификации.

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Как и в Суперкубке, с первых минут на острие вышел Супряга, однако от Владислава сегодня было минимум опасности. Игру гостей сделала полузащита, а если точнее – Денис Гармаш.

Сначала хавбек удачно подставился под фол Мартынюка в чужой штрафной и заработал пенальти. "Точку" уверенно реализовал Цыганков. А уже через девять минут Денис сам отметился голом после прострела с фланга и хитрого пропуска мяча Цыганковым.

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Победа далась подопечным Мирчи Луческу неожиданно легко. Рух никак не мог пробить хотя бы в створ ворот Бущана, тогда как киевляне уже успокоились после перерыва и начали проводить "энергосберегающие замены", чтобы поберечь лидеров перед непростой неделей.

Динамо возвращается на первое место в чемпионате Украины и уже через неделю сыграет со своим главным преследователем – Шахтером. Между командами расстояние в три очка. Однако перед дерби подопечных Луческу еще ожидает битва в Лиге чемпионов. Бавария на носу!

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Рух – Динамо 0:2
Голы: Цыганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко (Караваев, 79) – Андриевский, Шепелев – Цыганков (Де Пена, 87), Гармаш, Вербич (Витиньо, 64) – Супряга (Шкурин, 64).

Рух: Панькив – Гагун, Билый, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Сыч (Таллес, 83) – Бойчук (Рунич, 65), Притула (Ориховский, 65), Климчук (Лях, 59) – Борячук (Кондраков, 59).

Предупреждения: Сыч, Гагун, Белый, Карасюк.

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П
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9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
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2
Шахтер Шахтер Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
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4
Александрия Александрия Але
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
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6
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
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7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Рух Рух Рух
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: П П Н В П
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
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12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
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Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
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14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
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15
Мариуполь Мариуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
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Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
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Динамо
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25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
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4
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Львов
8
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