Вот так бы в Мюнхене! Динамо размялось на Рухе накануне битвы с Баварией

Киевская команда еще в первом тайме обеспечила себе победу во Львове, что позволило им вернуться на первое место в УПЛ

Цыганков приложил свою ногу к победе над Рухом / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоялись три поединка 9 тура чемпионата Украины. Днем Александрия одолела Мариуполь, а затем Шахтер оказался сильнее Вереса. Последним матчем дня стала битва Руха и Динамо во Львове.

Наставник киевлян Мирча Луческу решил поберечь некоторых игроков основы перед выездом в Мюнхен в Лиге чемпионов. На скамейке запасных остались Забарный, Сирота, Сидорчук и Шапаренко, а Буяльский пропускал встречу из-за дисквалификации.

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Как и в Суперкубке, с первых минут на острие вышел Супряга, однако от Владислава сегодня было минимум опасности. Игру гостей сделала полузащита, а если точнее – Денис Гармаш.

Сначала хавбек удачно подставился под фол Мартынюка в чужой штрафной и заработал пенальти. "Точку" уверенно реализовал Цыганков. А уже через девять минут Денис сам отметился голом после прострела с фланга и хитрого пропуска мяча Цыганковым.

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Победа далась подопечным Мирчи Луческу неожиданно легко. Рух никак не мог пробить хотя бы в створ ворот Бущана, тогда как киевляне уже успокоились после перерыва и начали проводить "энергосберегающие замены", чтобы поберечь лидеров перед непростой неделей.

Динамо возвращается на первое место в чемпионате Украины и уже через неделю сыграет со своим главным преследователем – Шахтером. Между командами расстояние в три очка. Однако перед дерби подопечных Луческу еще ожидает битва в Лиге чемпионов. Бавария на носу!

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Рух – Динамо 0:2

Голы: Цыганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.

Динамо: Бущан – Тымчик, Кендзера, Шабанов, Миколенко (Караваев, 79) – Андриевский, Шепелев – Цыганков (Де Пена, 87), Гармаш, Вербич (Витиньо, 64) – Супряга (Шкурин, 64).

Рух: Панькив – Гагун, Билый, Мартынюк, Мысык – Карасюк, Сыч (Таллес, 83) – Бойчук (Рунич, 65), Притула (Ориховский, 65), Климчук (Лях, 59) – Борячук (Кондраков, 59).

Предупреждения: Сыч, Гагун, Белый, Карасюк.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ