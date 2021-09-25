Ось так би в Мюнхені! Динамо потренувалось на Русі напередодні битви з Баварією

Київська команда ще в першому таймі забезпечила собі перемогу у Львові, що дозволило їм повернутися на перше місце в УПЛ

Циганков доклав свою ногу до перемоги над Рухом / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбулися три поєдинки 9-го туру чемпіонату України. Днем Олександрія здолала Маріуполь, а потім Шахтар виявився сильнішим за Вереса. Останнім матчем дня стала битва Руху та Динамо у Львові.

Наставник киян Мірча Луческу вирішив поберегти деяких гравців основи перед виїздом в Мюнхен в Лізі чемпіонів. На лавці запасних залишилися Забарний, Сирота, Сидорчук та Шапаренко, а Буяльський пропускав зустріч через дискваліфікацію.

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Як і в Суперкубку, з перших хвилин на вістрі вийшов Супряга, однак від Владислава сьогодні було мінімум небезпеки. Гру гостей зробила півзахист, а якщо точніше – Денис Гармаш.

Спочатку хавбек вдало підставився під фол Мартинюка в чужому карному майданчику і заробив пенальті. "Точку" впевнено реалізував Циганков. А вже через дев'ять хвилин Денис сам відзначився голом після прострілу з флангу і хитрого пропуску м'яча Циганкова.

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Перемога далася підопічним Мірчі Луческу несподівано легко. Рух ніяк не міг пробити хоча б в створ воріт Бущана, тоді як кияни вже заспокоїлися після перерви і почали проводити "енергозберігаючі заміни", щоб поберегти лідерів перед непростим тижнем.

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Динамо повертається на перше місце в чемпіонаті України і вже через тиждень зіграє зі своїм головним переслідувачем – Шахтарем. Між командами відстань в три очка. Однак перед дербі на підопічних Луческу ще чекає битва в Лізі чемпіонів. Баварія на носі!

Рух – Динамо 0:2

Голи: Циганков, 29 (пен.), Гармаш, 38.

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Миколенко (Караваєв, 79) – Андрієвський, Шепелєв – Циганков (Де Пена, 87), Гармаш, Вербіч (Вітіньо, 64) – Супряга (Шкурін, 64).

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Мартинюк, Мисик – Карасюк, Сич (Таллес, 83) – Бойчук (Руніч, 65), Притула (Оріховський, 65), Климчук (Лях, 59) – Борячук (Кондраков, 59).

Попередження: Сич, Гагун, Білий, Карасюк.

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