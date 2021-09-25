Рух – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Слідкуйте в онлайн-режимі за матчем УПЛ між чемпіоном країни та львівським Рухом на "Арені-Львів"

На Динамо чекає непростий гостьовий матч проти Руху

Сьогодні львівський Рух і київське Динамо зійдуться в матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок пройде на стадіоні "Арена-Львів" і розпочнеться о 19:30. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими відео голів, фото і коментарями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РУХ – ДИНАМО

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Динамо в цілому може бути задоволене стартом сезону. Команда лідирує в чемпіонаті України, маючи триочкову перевагу над Шахтарем. Та й в Лізі чемпіонів підопічні Луческу непогано відіграли проти Бенфіки, ледь не вирвавши три очки на останній хвилині.

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Правда, були і не приємні моменти. У 4 турі кияни несподівано зіграли внічию з Інгульцем, а в середу без шансів поступилися Шахтарю в Суперкубку України (0:3). Вже через тиждень на принципових суперників чекає новий очний поєдинок.

Правда, перед цим Динамо чекає не тільки складний виїзд в ЛЧ до Баварії, а й гостьовий поєдинок проти непоступливого Руху. Команда Леоніда Кучука нестабільно йде по сезону, однак утримує позиції в середині таблиці. За потенціалом команда заслуговує більшого, а нічиї в іграх з Колосом та Зорею показали небезпеку цієї команди.

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Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Вірогідність нічиї складає 5.50.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 1, який доступний на сервісі OLL.TV.

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