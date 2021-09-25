25 сентября 39’
Челси 0
Манчестер Сити 0
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Рух – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 сентября, 14:55
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Поединок львовской и киевской команды в девятом туре чемпионата Украины будет показан на ТВ и в интернете
Рух и Динамо определят сильнейшего на "Арене-Львов"
Рух и Динамо определят сильнейшего на "Арене-Львов"

В субботу, 25 сентября, на стадионе "Арена-Львов" состоится поединок 9-го тура УПЛ, в котором Рух примет Динамо. Начало встречи – в 19:30. Онлайн матча Рух – Динамо будет доступен на нашем сайте.

Где смотреть поединок Рух – Динамо? Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV. Кроме того, поединок можно будет посмотреть в повторе в воскресенье:

  • 00:00 на телеканале Футбол 2
  • 10:20 на телеканале Футбол 1
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Киевляне подходят к битве с Рухом не в лучшем расположении духа. Посреди недели команда Луческу без шансов уступила Шахтеру в Суперкубке Украины. Правда, ситуация в чемпионате выглядит неплохо, ведь "бело-синие" опережают принципиального соперника на три очка.

Обзор матча за Суперкубок Украины:

Поединок во Львове пройдет накануне сверхсложной битвы в Лиге чемпионов. Уже в среду чемпиону Украины предстоит выезд к лучшей немецкой команде Баварии. Еврокубковый старт для Динамо провальным не назовешь (домашние 0:0 с Бенфикой), однако киевляне вполне могли рассчитывать на победу в концовке.

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Список игроков Динамо на матч с Рухом:

Что же касается Руха, то львовяне пока расположились в середине турнирной таблицы. После провального старта и смены тренера команда смогла выровнять результаты и добыть победы над Львовом и Вересом. Сейчас же команда Кучука отстает от еврокубковой зоны на 8 баллов.

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История встреч. Команды наиграли лишь два очных матча, которые прошли в прошлом сезоне. Оба поединка завершились уверенными победами Динамо – 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Триумф команды Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1.30, тогда как на победу Руха можно поставить за 10.00. Вероятность ничьей составляет 5.50.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
8
6
1
1
19
4
15
19
Забитые 19
Пропущеные 4
Разница 15
Результаты последних матчей: В В Н В В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
6
Александрия Александрия Але
8
4
2
2
8
6
2
14
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
8
3
2
3
8
8
0
11
Забитые 8
Пропущеные 8
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
8
1
1
6
11
21
-10
4
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: П В П П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
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О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Десна
8
12:12
16
5
Днепр-1
8
13:8
16
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
8
11:21
4
16
Львов
8
4:13
3
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