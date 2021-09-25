Рух – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Поединок львовской и киевской команды в девятом туре чемпионата Украины будет показан на ТВ и в интернете

Рух и Динамо определят сильнейшего на "Арене-Львов"

В субботу, 25 сентября, на стадионе "Арена-Львов" состоится поединок 9-го тура УПЛ, в котором Рух примет Динамо. Начало встречи – в 19:30. Онлайн матча Рух – Динамо будет доступен на нашем сайте.

Где смотреть поединок Рух – Динамо? Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV. Кроме того, поединок можно будет посмотреть в повторе в воскресенье:

00:00 на телеканале Футбол 2

на телеканале 10:20 на телеканале Футбол 1

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Киевляне подходят к битве с Рухом не в лучшем расположении духа. Посреди недели команда Луческу без шансов уступила Шахтеру в Суперкубке Украины. Правда, ситуация в чемпионате выглядит неплохо, ведь "бело-синие" опережают принципиального соперника на три очка.

Обзор матча за Суперкубок Украины:

Поединок во Львове пройдет накануне сверхсложной битвы в Лиге чемпионов. Уже в среду чемпиону Украины предстоит выезд к лучшей немецкой команде Баварии. Еврокубковый старт для Динамо провальным не назовешь (домашние 0:0 с Бенфикой), однако киевляне вполне могли рассчитывать на победу в концовке.

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Список игроков Динамо на матч с Рухом:

Что же касается Руха, то львовяне пока расположились в середине турнирной таблицы. После провального старта и смены тренера команда смогла выровнять результаты и добыть победы над Львовом и Вересом. Сейчас же команда Кучука отстает от еврокубковой зоны на 8 баллов.

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История встреч. Команды наиграли лишь два очных матча, которые прошли в прошлом сезоне. Оба поединка завершились уверенными победами Динамо – 2:0 в гостях и 3:0 дома.

Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Триумф команды Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1.30, тогда как на победу Руха можно поставить за 10.00. Вероятность ничьей составляет 5.50.

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