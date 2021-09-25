Рух – Динамо: де і коли дивитися матч УПЛ

Поєдинок львівської та київської команди в дев'ятому турі чемпіонату України буде показаний на ТБ і в інтернеті

Рух і Динамо визначать сильнішого на "Арені-Львів"

У суботу, 25 вересня, на стадіоні "Арена-Львів" відбудеться поєдинок 9-го туру УПЛ, в якому Рух прийме Динамо. Початок зустрічі – о 19:30. Онлайн матчу Рух – Динамо буде доступний на нашому сайті.

Де дивитися поєдинок Рух – Динамо? Пряма трансляція зустрічі відбудеться на телеканалі Футбол 1, а також на сервісі OLL.TV. Крім того, поєдинок можна буде подивитися у повторі в неділю:

00:00 на телеканалі Футбол 2

на телеканалі 10:20 на телеканалі Футбол 1

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Кияни підходять до битви з Рухом не в найкращому настрої. Посеред тижня команда Луческу без шансів поступилася Шахтарю в Суперкубку України. Щоправда, ситуація в чемпіонаті виглядає непогано, адже "біло-сині" випереджають принципового суперника на три очки.

Огляд матчу за Суперкубок України:

Поєдинок у Львові пройде напередодні надскладної битви в Лізі чемпіонів. Уже в середу на чемпіона України чекає виїзд до найкращої німецької команди Баварії. Єврокубковий старт для Динамо провальним не назвеш (домашні 0:0 з Бенфікою), проте кияни цілком могли розраховувати на перемогу в кінцівці.

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Список гравців Динамо на матч з Рухом:

Стосовно ж Руху, то львів'яни поки розташувалися в середині турнірної таблиці. Після провального старту і зміни тренера команда змогла вирівняти результати та здобути перемоги над Львовом і Вересом. Зараз же команда Кучука відстає від єврокубкової зони на 8 балів.

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Історія зустрічей. Команди награли лише два очних матчі, які пройшли в минулому сезоні. Обидва поєдинки завершилися впевненими перемогами Динамо – 2:0 в гостях і 3:0 вдома.

Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом зустрічі є Динамо. Тріумф команди Мірчі Луческу оцінюється коефіцієнтом 1.30, тоді як на перемогу Руху можна поставити за 10.00. Імовірність нічиєї становить 5.50.

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