Рух – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Следите в онлайн-режиме за матчем УПЛ между чемпионом страны и львовским Рухом на "Арене-Львов"

Динамо ожидает непростой гостевой матч против Руха

Сегодня львовский Рух и киевское Динамо сойдутся в матче 9 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок пройдет на стадионе "Арена-Львов" и начнется в 19:30. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА РУХ – ДИНАМО

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Динамо в целом может быть довольно стартом сезона. Команда лидирует в чемпионате Украины, имея трехочковое преимущество над Шахтером. Да и в Лиге чемпионов подопечные Луческу неплохо отыграли против Бенфики, едва не вырвав три очка на последней минуте.

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Правда, были и не приятные моменты. В 4 туре киевляне неожиданно сыграли вничью с Ингульцом, а в среду без шансов уступили Шахтеру в Суперкубке Украины (0:3). Уже через неделю принципиальных соперников ожидает новый очный поединок.

Правда, перед этим Динамо ожидает не только сложный выезд в ЛЧ к Баварии, но и гостевой поединок против неуступчивого Руха. Команда Леонида Кучука нестабильно идет по сезону, однако удерживает позиции в середине таблицы. По потенциалу команда заслуживает большего, а ничьи в играх с Колосом и Зарей показали опасность этой команды.

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Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом встречи является Динамо. Триумф команды Мирчи Луческу оценивается коэффициентом 1.30, тогда как на победу Руха можно поставить за 10.00. Вероятность ничьи составляет 5.50.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Шахтер – Верес будет показан на телеканале Футбол 1, который доступен на сервисе OLL.TV.

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