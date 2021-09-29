Бавария – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

В среду, 29 сентября, проходит еще восемь поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых и мюнхенское противостояние Баварии и Динамо

Кубок чемпионов / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей среды, 29 сентября, в Лиге чемпионов. Трансляция Бавария – Динамо онлайн доступна на нашем сайте.

ЛЧ, 2-Й ТУР

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

Группа E

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22:00 Бавария – Динамо

Котировки: 1.11 – 11.50 – 20.00

22:00 Бенфика – Барселона

Котировки: 3.05 – 3.40 – 2.42

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Группа F

19:45 Аталанта – Янг Бойз

Котировки: 1.42 – 5.20 – 7.30

22:00 Манчестер Юнайтед – Вильярреал

Котировки: 1.56 – 4.35 – 6.30

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Группа G

22:00 Вольфсбург – Севилья

​​​​​​​Котировки: 3.05 – 3.10 – 2.59

22:00 Зальцбург – Лилль

​​​​​​​Котировки: 2.03 – 3.45 – 4.00

Группа H

19:45 Зенит – Мальме

​​​​​​​Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.40

22:00 Ювентус – Челси

​​​​​​​Котировки: 3.75 – 3.25 – 2.27

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, накануне Шахтер сыграл 0:0 с Интером в Киеве и делит с итальянским клубом третье-четвертое места в группе D.

А возглавляет ее с шестью очками Шериф, после победы над Шахтером (2:0) сенсационно одолевший в Мадриде Реал 2:1.

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