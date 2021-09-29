Бавария – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей среды, 29 сентября, в Лиге чемпионов. Трансляция Бавария – Динамо онлайн доступна на нашем сайте.
ЛЧ, 2-Й ТУР
СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
Группа E
22:00 Бавария – Динамо
Котировки: 1.11 – 11.50 – 20.00
22:00 Бенфика – Барселона
Котировки: 3.05 – 3.40 – 2.42
Группа F
19:45 Аталанта – Янг Бойз
Котировки: 1.42 – 5.20 – 7.30
22:00 Манчестер Юнайтед – Вильярреал
Котировки: 1.56 – 4.35 – 6.30
Группа G
22:00 Вольфсбург – Севилья
Котировки: 3.05 – 3.10 – 2.59
22:00 Зальцбург – Лилль
Котировки: 2.03 – 3.45 – 4.00
Группа H
19:45 Зенит – Мальме
Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.40
22:00 Ювентус – Челси
Котировки: 3.75 – 3.25 – 2.27
Напомним, накануне Шахтер сыграл 0:0 с Интером в Киеве и делит с итальянским клубом третье-четвертое места в группе D.
А возглавляет ее с шестью очками Шериф, после победы над Шахтером (2:0) сенсационно одолевший в Мадриде Реал 2:1.