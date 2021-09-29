28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
28 сентября 22:00
Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Бавария – Динамо и другие: расписание матчей среды в Лиге чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
29 сентября, 13:46
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В среду, 29 сентября, проходит еще восемь поединков второго тура группового раунда Лиги чемпионов, среди которых и мюнхенское противостояние Баварии и Динамо
Кубок чемпионов
Кубок чемпионов / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей среды, 29 сентября, в Лиге чемпионов. Трансляция Бавария – Динамо онлайн доступна на нашем сайте.

ЛЧ, 2-Й ТУР
СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

Группа E

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22:00 Бавария – Динамо
Котировки: 1.11 – 11.50 – 20.00

22:00 Бенфика – Барселона
Котировки: 3.05 – 3.40 – 2.42

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

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Группа F

19:45 Аталанта – Янг Бойз
Котировки: 1.42 – 5.20 – 7.30

22:00 Манчестер Юнайтед – Вильярреал
Котировки: 1.56 – 4.35 – 6.30

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Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Янг Бойз Янг Бойз Янг
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
Аталанта Аталанта Ата
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Вильярреал Вильярреал Вил
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Группа G

22:00 Вольфсбург – Севилья
​​​​​​​Котировки: 3.05 – 3.10 – 2.59

22:00 Зальцбург – Лилль
​​​​​​​Котировки: 2.03 – 3.45 – 4.00

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Вольфсбург Вольфсбург Вол
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
2
Лилль Лилль Лил
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Зальцбург Зальцбург Зал
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Севилья Севилья Сев
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н

Группа H

19:45 Зенит – Мальме
​​​​​​​Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.40

22:00 Ювентус – Челси
​​​​​​​Котировки: 3.75 – 3.25 – 2.27

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ювентус Ювентус Юве
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Челси Челси Чел
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Зенит Зенит Зен
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Мальме Мальме Мал
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, накануне Шахтер сыграл 0:0 с Интером в Киеве и делит с итальянским клубом третье-четвертое места в группе D.

А возглавляет ее с шестью очками Шериф, после победы над Шахтером (2:0) сенсационно одолевший в Мадриде Реал 2:1.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забитые 4
Пропущеные 1
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Интер Интер Инт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шахтер Шахтер Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П
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О
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Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
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