28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
28 сентября 22:00
Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Бавария

22:00

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
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Бавария – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 сентября, 10:02
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Следите в онлайн-режиме за поединком второго тура группового раунда Лиги чемпионов в Мюнхене между Баварией и Динамо – видео, фото и комментарии

В среду, 29 сентября, в Мюнхене на "Альянц Арене" проходит матч второго тура Лиги чемпионов в группе Е. Бавария принимает Динамо. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого поединка.

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После первого тура Бавария лидирует в группе Е с тремя очками, добытыми благодаря выездной победе над Барселоной со счетом 3:0. Динамо делит второе-третье места с Бенфикой, с которой сыграло в Киеве вничью 0:0.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

БАВАРИЯ: Нойер; Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис; Киммих, Горецка; Гнабри, Мюллер, Сане; Левандовски
Не сыграют: Ульрайх (колено), Толиссо (икроножная мышца)
Под вопросом: Коман (сердце)

ДИНАМО: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Гармаш, де Пена; Супряга
Не сыграют: Беседин (колено), Кулач, Рамирес (коронавирус), Буяльский

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

  • Команды прежде встречались 10 раз. Бавария выиграла пять из этих матчей, Динамо – четыре.
  • Во втором групповом этапе Лиги чемпионов-1999/2000 Бавария победила в Мюнхене 2:1 (победный гол в концовке забил Пауло Сержио), а в Киеве сильнее оказалось Динамо 2:0 (отличились Каха Каладзе и Георгий Деметрадзе). Несмотря на первую победу киевлян над Баварией с 1977 года, мюнхенский клуб финишировал в группе С на первом месте и вышел в четвертьфинал. Динамовцы стали третьими при равенстве очков с занявшим вторую позицию Реалом – будущим победителем турнира – и остались за бортом плей-офф.
  • Бавария одолела Динамо в полуфинале ЛЧ-1998/99 благодаря голу Марио Баслера в ответном матче (общий счет – 4:3). В первой встрече в Киеве динамовцы вели в счете 2:0 и 3:1 (дубль в активе Андрея Шевченко), но голы Штефана Эффенберга и Карстена Янкера в последние 12 минут принесли Баварии ничью 3:3.
  • Динамо выиграло три из первых четырех встреч с Баварией, в том числе в Суперкубке УЕФА-1975, когда Олег Блохин забил единственный год в Мюнхене и сделал дубль в ответной встрече в Киеве.

  • Матч 1975 года (0:1) остается для Баварии единственным в пяти встречах с Динамо в Мюнхене, когда хозяева не смогли выиграть.

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн:

У киевлян молодая талантливая команда, а Виктор Цыганков очень востребованный игрок. Динамо очень глубоко обороняется, будет важно избежать контратак киевлян и если наш план будет достигнут, то мы сможем реализовать свой статус фаворита матча.

Мирча Луческу, главный тренер Динамо:

Бавария выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые.

Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с сильными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями.

Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта.

Что касается травмы Буяльского, то это большая потеря. Виталий – один из лучших наших игроков, был лидером во всех играх, очень хорошо действует в атаке и еще лучше – в обороне, делает много перехватов. Во время подготовки к матчу с Баварией он был очень важным исполнителем для нас.

БАВАРИЯ – ДИНАМО: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе Баварии. На викторию мюнхенцев установлен коэффициент 1.11, на ничью – 11.50, на победу Динамо – 24.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Баварии – 88%
  • ничья – 8%
  • выигрыш Динамо – 4%
  • наиболее вероятный счет – 3:0

БАВАРИЯ – ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции поединок Бавария – Динамо в среду, 29 сентября, начиная с 22:00, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как на прошлой неделе Динамо играло с Шахтером за Суперкубок Украины

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22:00

Динамо

1.11

12.5

30.0

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
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И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
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