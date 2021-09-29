Вернидуб увез из Мадрида футболку лучшего игрока мира

В столице Испании украинский тренер Юрий Вернидуб с Шерифом не только добыл сенсационную победу над Реалом, но и обзавелся дорогим подарком для своего внука

Команда Вернидуба - топ-сенсация ЛЧ / Фото: Getty Images

После ошеломительной победы над Реалом 2:1 тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб вернулся в Тирасполь не с пустыми руками. 55-летний украинский специалист привез футболку полузащитника "Королевского клуба" – лучшего футболиста мира-2018 хорвата Луки Модрича.

"Андрей Лунин (второй вратарь Реала), с которым я работал в луганской Заре, пошел и договорился с Модричем", – рассказал Юрий Вернидуб, в свое время называвшийся кандидатом в наставники киевского Динамо, но так его и не возглавивший.

Отметим, что о футболке Модрича Вернидуба перед матчем с Реалом попросил внук. Желание мальчика исполнено!

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Напомним, после выездной победы над Реалом 2:1, ставшей главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов, Шериф позволил себе посмеяться над "Королевским клубом" еще и в соцсетях.

У себя в Instagram команда из Тирасполя опубликовала собственный логотип, к которому добавила корону – такую же, как на эмблеме мадридского Реала.

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После двух туров Лиги чемпионов Шериф, возглавляемый Юрием Вернидубом, неожиданно лидирует в группе D.

Обыграв Шахтер (2:0) и Реал (2:1), команда из Тирасполя набрала шесть очков и стала реальным претендентом на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье-четвертое места в квартете делят Шахтер и Интер, накануне сыгравшие в Киеве вничью 0:0.