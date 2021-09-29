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Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
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Спортинг 0
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Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
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Страшно! Президент Динамо о матче с Баварией

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
29 сентября, 11:15
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Сегодня киевляне сыграют матч второго тура Лиги чемпионов. После домашней нулевой ничьей с Бенфикой Динамо в Мюнхене ждет испытание чемпионом Германии Баварией
Игорь Суркис
Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Если в первом туре ЛЧ Бавария на выезде разгромила Барселону 3:0, то что она на своем поле сделает с Динамо? Узнаем сегодня, в 22:00, когда прозвучит стартовый свисток на "Альянц Арене". Онлайн Бавария Динамо доступен на нашем сайте.

Между тем президент Динамо Игорь Суркис не скрывает своего волнения за результат матча с одним из главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.

"В Мюнхен, по-моему, страшно ехать любой команде, которая сегодня есть в Европе, – заявил президент Динамо в интервью каналу Футбол. – Но Мюнхен есть Мюнхен. Будем играть. Мы же вынуждены играть".

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Игорь Суркис и Мирча Луческу
Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Бавария Бавария Бав
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Забитые 3
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Пропущеные 0
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Барселона Барселона Бар
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0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Напомним, из-за травмы в матче с Баварией не сыграет лидер Динамо Виталий Буяльский.

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Впрочем, пример Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба, одолевшего накануне в Мадриде Реал 2:1, показывает, что в Лиге чемпионов есть место сенсациям.

Почему бы Динамо не попробовать сотворить еще одну!

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2
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22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
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17
6
Десна
9
13:14
16
7
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9
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8
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