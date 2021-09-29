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Динамо --
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Бенфіка --
Барселона --
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Вільярреал --
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Страшно! Президент Динамо про матч із Баварією

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 11:15
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Сьогодні кияни зіграють матч другого туру Ліги чемпіонів. Після домашньої нульової нічиєї з Бенфікою на Динамо в Мюнхені чекає випробування чемпіоном Німеччини Баварією
Ігор Суркіс
Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

Якщо в першому турі ЛЧ Баварія на виїзді розгромила Барселону 3:0, то що вона на своєму полі зробить із Динамо? Дізнаємося сьогодні, о 22:00, коли пролунає стартовий свисток на "Альянц Арені". Онлайн Баварія Динамо доступний на нашому сайті.

Тим часом президент Динамо Ігор Суркіс не приховує свого хвилювання за результат матчу з одним із головних претендентів на виграш Ліги чемпіонів.

"До Мюнхена, по-моєму, страшно їхати будь-якій команді, яка сьогодні є в Європі, – заявив президент Динамо в інтерв'ю каналу Футбол. – Але Мюнхен є Мюнхен. Будемо грати. Ми ж змушені грати".

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Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Баварія Баварія Бав
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

Нагадаємо, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.

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Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідучає, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.

Чому б Динамо не спробувати створити ще одну!

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22
3
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4
Олександрія
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