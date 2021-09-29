Страшно! Президент Динамо про матч із Баварією

Сьогодні кияни зіграють матч другого туру Ліги чемпіонів. Після домашньої нульової нічиєї з Бенфікою на Динамо в Мюнхені чекає випробування чемпіоном Німеччини Баварією

Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

Якщо в першому турі ЛЧ Баварія на виїзді розгромила Барселону 3:0, то що вона на своєму полі зробить із Динамо? Дізнаємося сьогодні, о 22:00, коли пролунає стартовий свисток на "Альянц Арені". Онлайн Баварія Динамо доступний на нашому сайті.

Тим часом президент Динамо Ігор Суркіс не приховує свого хвилювання за результат матчу з одним із головних претендентів на виграш Ліги чемпіонів.

"До Мюнхена, по-моєму, страшно їхати будь-якій команді, яка сьогодні є в Європі, – заявив президент Динамо в інтерв'ю каналу Футбол. – Але Мюнхен є Мюнхен. Будемо грати. Ми ж змушені грати".

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Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.

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Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідучає, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.

Чому б Динамо не спробувати створити ще одну!