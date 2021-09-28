28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Лiга чемпiонiв 2021/2022

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Шахтар – Інтер та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 вересня, 11:24
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28 вересня відбуваються вісім поєдинків другого туру найпрестижнішого єврокубка – до вашої уваги розклад і оновлювані результати ігор
Кубок Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів набирає обертів. У вівторок, 28 вересня, Шахтар приймає Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті. Також відбувається ще сім матчів.

Група D

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19:45 Шахтар – Інтер
Котирування: 6.00 – 4.50 – 1.55

22:00 Реал – Шериф
Котирування: 1.14 – 9.40 – 21.00

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Група А

22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
Котирування: 3.10 – 3.55 – 2.46

22:00 Лейпциг – Брюгге
Котирування: 1.47 – 4.85 – 6.90

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Груповий етап
Група A
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Лейпциг Лейпциг Лей
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Брюгге Брюгге Брю
1
0
1
0
1
1
0
1
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ман
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Група B

22:00 Порту – Ліверпуль
Котирування: 4.95 – 4.00 – 1.72

22:00 Мілан – Атлетіко
Котирування: 2.80 – 3.15 – 2.81

Груповий етап
Група B
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Ліверпуль Ліверпуль Лів
1
1
0
0
3
2
1
3
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
2
Порту Порту Пор
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Атлетіко Атлетіко Атл
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Мілан Мілан Міл
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П

Група C

Аякс – Бешикташ
Котирування: 1.16 – 8.50 – 19.50

Боруссія Д – Спортинг
Котирування: 1.47 – 4.75 – 7.00

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Аякс Аякс Аяк
1
1
0
0
5
1
4
3
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В
2
Боруссія Д Боруссія Д Бор
1
1
0
0
2
1
1
3
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Бешикташ Бешикташ Беш
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Спортинг Спортинг Спо
1
0
0
1
1
5
-4
0
Забиті 1
Пропущені 5
Різниця -4
Результати останніх матчів: П

Трансляції матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.

Кубок Ліги чемпіонів
Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

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25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
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6
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