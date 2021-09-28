Шахтар – Інтер та інші: розклад матчів вівторка в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів набирає обертів. У вівторок, 28 вересня, Шахтар приймає Інтер. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті. Також відбувається ще сім матчів.
Група D
19:45 Шахтар – Інтер
Котирування: 6.00 – 4.50 – 1.55
22:00 Реал – Шериф
Котирування: 1.14 – 9.40 – 21.00
Група А
22:00 ПСЖ – Манчестер Сіті
Котирування: 3.10 – 3.55 – 2.46
22:00 Лейпциг – Брюгге
Котирування: 1.47 – 4.85 – 6.90
Група B
22:00 Порту – Ліверпуль
Котирування: 4.95 – 4.00 – 1.72
22:00 Мілан – Атлетіко
Котирування: 2.80 – 3.15 – 2.81
Група C
Аякс – Бешикташ
Котирування: 1.16 – 8.50 – 19.50
Боруссія Д – Спортинг
Котирування: 1.47 – 4.75 – 7.00
Трансляції матчів Ліги чемпіонів доступні на Megogo.
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