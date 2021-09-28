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"Я пам'ятаю матч в Донецьку 21 рік тому. Шахтар став сильнішим". Тренер Інтера провів паралелі з минулим

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
28 вересня, 00:04
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Міланський Інтер невдало стартував у груповому раунді Ліги чемпіонів, програвши на своєму полі Реалу 0:1. У матчі з "гірниками" італійська команда розраховує поліпшити свою турнірну ситуацію
Тренер Інтера Сімоне Індзагі
Тренер Інтера Сімоне Індзагі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі на прес-конференції перед матчем з Шахтарем відповів на питання журналістів.

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- Сімоне, я пам'ятаю, як 21 рік тому ви з передачі Недведа забивали в Донецьку в складі Лаціо. Це був перший матч Шахтаря в Лізі чемпіонів. У суперника тоді був найнижчий клубний рейтинг в Лізі чемпіонів, а сьогодні він випереджає в рейтингу УЄФА і Лаціо, і Інтер. Що скажете, згадуючи той вечір в Донецьку і аналізуючи шлях, який пройшов Шахтар за цей 21 рік?

- Так, звичайно, я добре пам'ятаю і той вечір 21 рік тому, і сам матч. Можу підтвердити, що Шахтар виконав величезний шлях в своєму розвитку. Команда стала дуже сильною, більш амбітною. Я знаю результати Шахтаря, наприклад, в позаминулому сезоні, коли він зупинився всього за крок до фіналу Ліги Європи. І в минулому році, вважаю, цей клуб дуже успішно виступив в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Якщо підсумувати сказане, Шахтар за минулі роки дуже виріс.

Сімоне Індзагі в матчі проти Шахтаря, жовтень 2000 року

- У вас був дуже хороший поєдинок з Реалом, але команда не досягла очікуваного результату. Те ж можна сказати про останню зустріч з Аталантою. Чи можна завтрашній матч вважати вирішальним з урахуванням того, що і Інтер, і Шахтар програли в 1-му турі Ліги чемпіонів?

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- Вирішальним – ні, але він вкрай важливий. Ми зустрінемося з дуже сильним суперником, добре натренованою командою з гравцями високого рівня. Знаємо про це і повинні проявити свої кращі якості, щоб домогтися позитивного результату. І, думаю, ми зіграємо добре. З Аталантою мені сподобалося, як футболісти проявили себе.

- Наскільки вплине на гру той факт, що суперника очолює італієць Роберто Де Дзербі?

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- Я дивився матчі Шахтаря в кваліфікації з Монако, а також Суперкубок з київським Динамо. Бачу, як Де Дзербі прищеплює команді свої ідеї. За два з половиною місяці роботи з Шахтарем він уже домігся дуже багато чого. Я помічаю, як він адаптує свої ідеї з урахуванням підбору футболістів, які зараз в його розпорядженні.

"Гірники" привезли перемогу из Монако
"Гірники" привезли перемогу из Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- На своїй презентації ви говорили, що будете вимагати від Інтера більш інтенсивної гри. Чи вдалося цього досягти за два з половиною місяці роботи? Якщо так, то що будете вимагати в майбутньому?

- Я вважаю, що в шести проведених матчах моя команда грала добре. Згоден зі Стефаном де Вреєм в тому, що нам трохи не вистачає балансу, тому що ми як правило атакуємо великими силами, багато футболістів переходить на чужу половину. Можливо, слід грати трохи простіше, особливо при передачах. Якщо йдуть помилки в пасах, ми дуже часто отримуємо небезпечні контратаки на свої ворота, а цього потрібно уникати.

- Ви не раз відзначали брак балансу. Це стосується всієї без винятку команди або окремих футболістів? Чи варто в зв'язку з цим очікувати змін у складі?

- У нас атакуюча команда. Ми переходимо в атаку великими силами, створюємо багато моментів. Звичайно, бувають ситуації, коли допускаємо технічний брак, іноді його навіть багато, а сильний противник може цим користуватися і проводити гострі контратаки. Потрібно покращувати свою гру в цьому аспекті, але водночас просувати свій атакуючий футбол і забивати багато голів.

Нагадаємо, що у вівторок 28 вересня, донецький Шахтар зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" поєдинок Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Початок зустрічі о 19:45.

Дивіться прес-конференцію Сімоне Індзагі і Стефана де Врея

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