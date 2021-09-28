28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Шахтер – Интер и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
28 сентября, 11:24
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28 сентября проходит восемь поединков второго тура самого престижного еврокубка – вашему вниманию расписание и обновляемые результаты игр
Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Лига чемпионов набирает обороты. Во вторник, 28 сентября, Шахтер принимает Интер. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте. Также проходит еще семь матчей.

Группа D

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19:45 Шахтер – Интер
Котировки: 6.00 – 4.50 – 1.55

22:00 Реал – Шериф
Котировки: 1.14 – 9.40 – 21.00

Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Интер Интер Инт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шахтер Шахтер Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

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Группа А

22:00 ПСЖ – Манчестер Сити
Котировки: 3.10 – 3.55 – 2.46

22:00 Лейпциг – Брюгге
Котировки: 1.47 – 4.85 – 6.90

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Групповой этап
Группа A
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Позиция
Команда
И
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Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Лейпциг Лейпциг Лей
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Брюгге Брюгге Брю
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Группа B

22:00 Порту – Ливерпуль
Котировки: 4.95 – 4.00 – 1.72

22:00 Милан – Атлетико
Котировки: 2.80 – 3.15 – 2.81

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ливерпуль Ливерпуль Лив
1
1
0
0
3
2
1
3
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В
2
Порту Порту Пор
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Атлетико Атлетико Атл
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Милан Милан Мил
1
0
0
1
2
3
-1
0
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: П

Группа C

Аякс – Бешикташ
Котировки: 1.16 – 8.50 – 19.50

Боруссия Д – Спортинг
Котировки: 1.47 – 4.75 – 7.00

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
1
1
0
0
5
1
4
3
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В
2
Боруссия Д Боруссия Д Бор
1
1
0
0
2
1
1
3
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Бешикташ Бешикташ Беш
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Спортинг Спортинг Спо
1
0
0
1
1
5
-4
0
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П

Трансляции матчей Лиги чемпионов доступны на Megogo.

Кубок Лиги чемпионов
Кубок Лиги чемпионов / Фото: Reuters

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1
Динамо
9
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25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
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