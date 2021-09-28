Шахтер – Интер и другие: расписание матчей вторника в Лиге чемпионов

Лига чемпионов набирает обороты. Во вторник, 28 сентября, Шахтер принимает Интер. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте. Также проходит еще семь матчей.
Группа D
19:45 Шахтер – Интер
Котировки: 6.00 – 4.50 – 1.55
22:00 Реал – Шериф
Котировки: 1.14 – 9.40 – 21.00
Группа А
22:00 ПСЖ – Манчестер Сити
Котировки: 3.10 – 3.55 – 2.46
22:00 Лейпциг – Брюгге
Котировки: 1.47 – 4.85 – 6.90
Группа B
22:00 Порту – Ливерпуль
Котировки: 4.95 – 4.00 – 1.72
22:00 Милан – Атлетико
Котировки: 2.80 – 3.15 – 2.81
Группа C
Аякс – Бешикташ
Котировки: 1.16 – 8.50 – 19.50
Боруссия Д – Спортинг
Котировки: 1.47 – 4.75 – 7.00
Трансляции матчей Лиги чемпионов доступны на Megogo.
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