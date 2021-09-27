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"Нужно смотреть на Усика и доказывать, что все возможно". Лидер Шахтера вдохновлен победой супертяжа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 сентября, 23:17
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Во вторник, 28 сентября, донецкому Шахтеру предстоит провести поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал журналистам, как команда готовилась к матчу с Интером и провел параллель с боксерским боем Усика и Джошуа.

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– Готовились к этому матчу уже после Суперкубка с Динамо, поэтому все нормально, мы готовы. Надеюсь, выполним установки тренеров и даже немного больше.

– Вы играли с Интером год назад, а что сейчас ребята говорят об этой команде? Делился ли с вами информацией Руслан Малиновский, который в составе Аталанты несколько дней назад успешно противостоял миланцам в Серии А?

– Мы обсуждаем рабочие моменты, ведь часто бывает так, что мелочи имеют большое значение. С Русланом я не общался, но за их матчем с Интером следил по дороге домой.

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Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / Фото: Reuters

– Ты смотрел боксерский поединок Усика и Джошуа? Как Шахтеру стать футбольным Усиком?

– Смотрел в компании жены. Усик подготовку к этому поединку начал еще в январе, при этом в спаррингах он специально проводил то ли 15, то ли 18 раундов, и длились они не по три, а по четыре минуты с перерывом всего лишь в 30 секунд, чтобы физически быть готовым и хорошо работать на ногах с таким боксером, как Джошуа.

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Считаю, нам в первую очередь нужно смотреть на характер Усика, который бросил вызов всему боксерскому миру и работой и верой доказал, что все в этой жизни возможно. Он выиграл все: начиная от любительского бокса и заканчивая самым престижным тяжелым весом в профи.

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

– В прошлом сезоне ты играл против Интера, атаку которого тогда определял Ромелу Лукаку. Бельгийца в итальянской команде уже нет, но есть Джеко, противостоявший тебе в составе Ромы. Кто доставлял больше проблем, с кем сложнее?

– Думаю, в данном случае сравнения неуместны. Это два мастера, два высококлассных футболиста. Да, они действуют в похожем стиле, но, как по мне, Лукаку более мощный, бороться с ним тяжело, а Джеко более мобильный, он был лидером в Роме и остается на ведущих ролях в национальной сборной, имеет большой опыт. Не зря после ухода Лукаку именно его пригласили на эту позицию.

– В игре с Динамо невооруженным глазом был виден большой настрой тренерского штаба и игроков Шахтера. Стоит ли ожидать такого же отношения от вас и в матче с Интером?

– С первого дня, как я только познакомился с Мистером, на тренировках и перед играми он всегда просит и требует от футболистов намного больше, чем они могут дать в плане тактики и техники. Но и за счет этого не всегда можно выигрывать, нужно еще иметь характер и боевой настрой.

То, что у нас получилось в игре с Динамо, тренер просит демонстрировать в каждом поединке, будь то чемпионат или Лига чемпионов, и даже на тренировках. Особенно он ждет большого прогресса от молодых ребят. Поэтому очень надеюсь, что каждый из нас слушает и готовится к тому, чтобы ментально стать сильнее в плане подготовки к таким важным матчам.

"Горняки" добыли уверенную победу
"Горняки" добыли уверенную победу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

– По мнению вашего тренера, Интер Симоне Индзаги сильнее Интера Антонио Конте. А как считаешь ты? За счет чего завтра можно будет достичь результата?

– Мистер живет футболом, он пересмотрел все матчи, которые только было возможно, и раз так сказал, значит, он прав. С Интером Конте мы провели три игры в еврокубках, а с командами Симоне Индзаги я никогда не встречался. С Лацио не играл, поэтому ничего не могу сказать. Завтра посмотрим. Чтобы добиться положительного результата, первое, что нужно сделать, – выполнить установку тренерского штаба, все то, что мы готовим, о чем договариваемся. И, конечно же, еще раз повторюсь: нужно быть ментально очень сильными, готовыми к тому, что мы можем, должны и обязаны играть с такими командами.

Тете против Бастони
Тете против Бастони / Фото: Reuters

– Отличается ли процесс подготовки к Интеру сейчас от того, что был в прошлом сезоне при Луише Каштру?

– У нас новый тренерский штаб, а у каждого тренера свое видение, как команда должна готовиться и играть. Считаю, неправильно сравнивать, это совершенно два разных видения футбола.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что во вторник 28 сентября, донецкий Шахтер сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" поединок Лиги чемпионов против миланского Интера. Начало встречи в 19:45.

Свой стартовый поединок в групповом раунде Шахтер проиграл на выезде тираспольскому Шерифу со счетом 0:2. А команда Симоне Индзаги в домашнем матче уступила Реалу 0:1.

Смотрите пресс-конференцию Роберто Де Дзерби и Тараса Степаненко

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