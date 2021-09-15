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Шахтер 0
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15 сентября 22:00
Атлетико 0
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15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
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15 сентября 22:00
Спортинг 1
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15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
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Мальме --
29 сентября 22:00
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Динамо --
29 сентября 22:00
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Барселона --
29 сентября 22:00
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Лилль --
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Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Неудачный дебют Индзаге в ЛЧ: Интер проиграл Реалу, пропустив в концовке матча

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 сентября, 23:58
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Мадридский клуб одержал победу в первом туре Лиги чемпионов. "Сливочные" вместе с Шерифом возглавили турнирную таблицу группы D
Реал одержал победу в матче против Интера
Реал одержал победу в матче против Интера / Фото: Reuters

В среду, 15 сентября, на "Сан-Сиро" встречались фавориты группы D – миланский Интер и мадридский Реал.

Читайте также: И такое бывает: Шахтер проиграл Шерифу в Лиге чемпионов

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В составе королевского клуба, уже традиционно, в запасе остался вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

С первых минут матча итальянцы принялись расшатывать защитные редуты команды Карло Анчелотти. Миланский Интер в первом тайме больше контролировал мяч и владел инициативой. Но голкипер "сливочных" Тибо Куртуа сумел сохранить ворота "сухими".

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После перерыва команды словно подменили. Теперь уже испанская команда стала больше владеть мячом и угрожать воротам Хандановича.

Хороший момент для Карима Бензема создали партнеры по команде в концовке матча, он здорово пробил головой, но арбитр зафиксировал вне игры у французского нападающего. Команда Симоне Индзаге не отсиживалась в обороне и отвечала резкими контратаками.

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Развязка в матче наступила на последних минутах основного времени. Камавинга выполнил тонкий пас в штрафной соперника на Родриго, который точно пробил в касание с ближней дистанции – 1:0!

"Сливочные", набрав три очка, вместе с Шерифом возглавили турнирную таблицу группы D. Ранее сегодня клуб из Тирасполя одержал сенсационную победу в поединке с донецким Шахтером 2:0.

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Результаты последних матчей: В
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Интер Интер Инт
1
0
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0
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-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
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Результаты последних матчей: П
4
Шахтер Шахтер Шах
1
0
0
1
0
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-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
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1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
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