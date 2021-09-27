28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Черноморец 1
Ингулец 1
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
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"Интер сильная команда, но мы знаем, как с ней играть". Де Дзерби настроен удивить соперника

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 сентября, 22:30
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Накануне поединка Лиги чемпионов против Интера наставник команды Шахтер провел пресс-конференцию
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби перед матчем с Интером ответил на вопросы журналистов.

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О СОПЕРНИКЕ

- Конечно, Интер – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, что очень нелегко сделать. А в этом сезоне, считаю, они даже сильнее. Однако мы – Шахтер, стараемся всегда играть и показывать хороший футбол. Мы будем готовы. Знаем, что у нас сложный соперник, но и мы также начали новый цикл, у нас тоже новый курс. И нам нужно добавить что-то, чтобы хорошо сыграть.

Интер vs Реал
Интер vs Реал / Фото: Getty Images

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КАКОЙ ИНТЕР СИЛЬНЕЕ: КОНТЕ ИЛИ ИНДЗАГИ

– Они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими, сильными футболистами. Они потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер, которого я хорошо знаю. Эта команда завоевала Скудетто, чего добиться нелегко, и чувствует большую уверенность в своих силах. Победы всегда помогают улучшить уровень и добавляют ментальности.

Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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НАСКОЛЬКО ОПЫТ МАТЧЕЙ В СЕРИИ А ПОМОЖЕТ В ИГРЕ С ИНТЕРОМ

– Встречались уже много раз: иногда везло больше мне, иногда – ему. Я очень ценю Симоне Индзаги как тренера. Завтра будет интересный матч. Не могу сказать, что не чувствую давления. По-другому я не мог бы работать как тренер! Понимаю, что есть ожидания, но для нашей работы это нормально. Моя концентрация – стопроцентно на завтрашней игре с Интером. А еще у нас в воскресенье очень важный матч с Динамо, где мы также должны показать хороший футбол. Впереди интересные поединки.

Итальянский тренер Симоне Индзаги
Итальянский тренер Симоне Индзаги / Фото: Reuters

ОЖИДАНИЯ ОТ ИГРЫ СОПЕРНИКА

– Да, верно, обе команды проиграли, но по-разному, потому что Интер потерпел поражение от мадридского Реала. Чего ожидаю от соперника? Не думаю, что Интер поменяет подход. Конечно, не знаю, как будет завтра, но я посмотрел матч с Аталантой – они провели хороший поединок физически и в атаке. Мы знаем, как они играют. В Лиге чемпионов команда должна быть готова реагировать на все ситуации, что самое главное.

ЧТО НУЖНО ШАХТЕРУ ДЛЯ ПОБЕДЫ

– Даже если мы завтра сделаем все, что мы можем, это не значит, что мы победим. Я сказал, что Интер сильнее, но я также думал, что Шахтер сильнее Шерифа, а в конце концов получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Футбол – это всегда интересно. Я просто знаю, что завтра мы должны быть хороши с мячом и без мяча. Мы должны играть смело. Посмотрим, каким будет результат, но я думаю, что все мной перечисленное для нас очень важно.

Напомним, что во вторник 28 сентября, донецкий Шахтер сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" поединок Лиги чемпионов против миланского Интера. Начало встречи в 19:45.

Свой стартовый поединок в групповом раунде Шахтер проиграл на выезде тираспольскому Шерифу со счетом 0:2. А команда Симоне Индзаги в домашнем матче уступила Реалу 0:1.

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Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
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Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
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Интер Интер Инт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шахтер Шахтер Шах
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1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

Смотрите пресс-конференцию Роберто Де Дзерби и Тараса Степаненко

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22
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