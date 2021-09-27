28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець 1
Інгулець 1
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
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2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
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"Інтер сильна команда, але ми знаємо, як з нею грати". Де Дзербі налаштований здивувати суперника

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
27 вересня, 22:30
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Напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти Інтера наставник команди Шахтар провів прес-конференцію
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі перед матчем з Інтером відповів на питання журналістів.

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Про СУПЕРНИКА

- Звичайно, Інтер – дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат Італії, що дуже нелегко зробити. А в цьому сезоні, вважаю, вони навіть сильніші. Однак ми – Шахтар, намагаємося завжди грати і показувати хороший футбол. Ми будемо готові. Знаємо, що у нас складний суперник, але і ми також почали новий цикл, у нас теж новий курс. І нам потрібно додати щось, щоб добре зіграти.

Інтер vs Реал
Інтер vs Реал / Фото: Getty Images

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ЯКИЙ ІНТЕР СИЛЬНІШИЙ: КОНТЕ АБО ІНДЗАГІ

- Вони втратили Лукаку і Хакімі, але замінили їх хорошими, сильними футболістами. Вони втратили Конте, якого я вважаю одним з кращих тренерів в Італії, але команду очолив Індзагі – теж відмінний тренер, якого я добре знаю. Ця команда завоювала Скудетто, чого домогтися нелегко, і відчуває велику впевненість у своїх силах. Перемоги завжди допомагають поліпшити рівень і додають ментальності.

Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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НАСКІЛЬКИ ДОСВІД МАТЧІВ У СЕРІЇ А ДОПОМОЖЕ В ГРІ З ІНТЕРОМ

- Зустрічалися вже багато разів: іноді щастило більше мені, іноді – йому. Я дуже ціную Сімоне Індзагі як тренера. Завтра буде цікавий матч. Не можу сказати, що не відчуваю тиску. По-іншому я не міг би працювати як тренер! Розумію, що є очікування, але для нашої роботи це нормально. Моя концентрація – стовідсотково на завтрашню гру з Інтером. А ще у нас в неділю дуже важливий матч з Динамо, де ми також повинні показати хороший футбол. Попереду цікаві поєдинки.

/ Фото: Reuters

ОЧІКУВАННЯ ВІД ГРИ СУПЕРНИКА

- Так, вірно, обидві команди програли, але по-різному, тому що Інтер зазнав поразки від мадридського Реала. Чого очікую від суперника? Не думаю, що Інтер поміняє підхід. Звичайно, не знаю, як буде завтра, але я подивився матч з Аталантою – вони провели хороший поєдинок фізично і в атаці. Ми знаємо, як вони грають. У Лізі чемпіонів команда повинна бути готова реагувати на всі ситуації, що найголовніше.

ЩО ПОТРІБНО ШАХТАРЮ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

- Навіть якщо ми завтра зробимо все, що ми можемо, це не означає, що ми переможемо. Я сказав, що Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа, а врешті-решт отримав інший результат. Всі матчі починаються за рахунку 0:0. Футбол – це завжди цікаво. Я просто знаю, що завтра ми повинні бути гарні з м'ячем і без м'яча. Ми повинні грати сміливо. Подивимося, яким буде результат, але я думаю, що все мною перераховане для нас дуже важливо.

Нагадаємо, що у вівторок 28 вересня, донецький Шахтар зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" поєдинок Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Початок зустрічі о 19:45.

Свій стартовий поєдинок у груповому раунді Шахтар програв на виїзді тираспільському Шерифу з рахунком 0:2. А команда Сімоне Індзагі в домашньому матчі поступилася Реалу 0:1.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

Дивіться пресс-конференцію Роберто Де Дзербі і Тараса Степаненка

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Металіст 1925
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Колос
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