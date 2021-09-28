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"Я помню матч в Донецке 21 год назад. Шахтер стал сильнее". Тренер Интера провел параллели с прошлым

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
28 сентября, 00:04
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Миланский Интер неудачно стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, проиграв на своем поле Реалу 0:1. В матче с "горняками" итальянская команда рассчитывает улучшить свою турнирную ситуацию
Тренер Интера Симоне Индзаги
Тренер Интера Симоне Индзаги / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги на пресс-конференции перед матчем с Шахтером ответил на вопросы журналистов.

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- Симоне, я помню, как 21 год назад вы с передачи Недведа забивали в Донецке в составе Лацио. Это был первый матч Шахтера в Лиге чемпионов. У соперника тогда был самый низкий клубный рейтинг в Лиге чемпионов, а сегодня он опережает в рейтинге УЕФА и Лацио, и Интер. Что скажете, вспоминая тот вечер в Донецке и анализируя путь, который прошел Шахтер за этот 21 год?

- Да, конечно, я хорошо помню и тот вечер 21 год назад, и сам матч. Могу подтвердить, что Шахтер проделал огромный путь в своем развитии. Команда стала очень сильной, более амбициозной. Я знаю результаты Шахтера, например, в позапрошлом сезоне, когда он остановился всего за шаг до финала Лиги Европы. И в прошлом году, считаю, этот клуб очень успешно выступил в групповом турнире Лиги чемпионов. Если подытожить сказанное, Шахтер за прошедшие годы очень вырос.

Симоне Индзаги в матче против Шахтера, октябрь 2000 года

- У вас был очень хороший поединок с Реалом, но команда не добилась ожидаемого результата. То же можно сказать о последней встрече с Аталантой. Можно ли завтрашний матч считать решающим с учетом того, что и Интер, и Шахтер проиграли в 1-м туре Лиги чемпионов?

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- Решающим – нет, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником, хорошо натренированной командой с игроками высокого уровня. Знаем об этом и должны проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. И, думаю, мы сыграем хорошо. С Аталантой мне понравилось, как футболисты проявили себя.

- Насколько повлияет на игру тот факт, что соперника возглавляет итальянец Роберто Де Дзерби?

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- Я смотрел матчи Шахтера в квалификации с Монако, а также Суперкубок с киевским Динамо. Вижу, как Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с Шахтером он уже добился очень многого. Я замечаю, как он адаптирует свои идеи с учетом подбора футболистов, которые сейчас в его распоряжении.

"Горняки" увезли победу из Монако
"Горняки" увезли победу из Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

- На своей презентации вы говорили, что будете требовать от Интера более интенсивной игры. Удалось ли этого достичь за два с половиной месяца работы? Если да, то что будете требовать в будущем?

- Я считаю, что в шести проведенных матчах моя команда играла хорошо. Согласен со Стефаном де Вреем в том, что нам немного не хватает баланса, потому что мы как правило атакуем большими силами, много футболистов переходит на чужую половину. Возможно, следует играть чуть проще, особенно при передачах. Если идут ошибки в пасах, мы очень часто получаем опасные контратаки на свои ворота, а этого нужно избегать.

- Вы не раз отмечали нехватку баланса. Это касается всей без исключения команды или отдельных футболистов? Стоит ли в связи с этим ожидать изменений в составе?

- У нас атакующая команда. Мы переходим в атаку большими силами, создаем много моментов. Конечно, бывают ситуации, когда допускаем технический брак, иногда его даже много, а сильный противник может этим пользоваться и проводить острые контратаки. Нужно улучшать свою игру в этом аспекте, но в то же время продвигать свой атакующий футбол и забивать много голов.

Напомним, что во вторник 28 сентября, донецкий Шахтер сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" поединок Лиги чемпионов против миланского Интера. Начало встречи в 19:45.

Смотрите пресс-конференцию Симоне Индзаги и Стефана де Врея

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