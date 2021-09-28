28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Интер: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Шахтер

19:45

Интер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Шахтер – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 сентября, 09:33
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Следите в онлайн-режиме за поединком второго тура Лиги чемпионов между Шахтером и Интером – видео, фото и комментарии

Во вторник, 28 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве проходит матч второго тура Лиги чемпионов в группе D Шахтер – Интер. Начало – в 19:45. "Горняки" под руководством итальянца Роберто Де Дзерби против чемпионов Италии. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

Реклама

Напомним, в первом туре Лиги чемпионов Шахтер сенсационно проиграл в Тирасполе Шерифу 0:2, а Интер на своем поле уступил Реалу 0:1. Исходя из этого, сегодня обеим командам кровь из носу нужна победа в борьбе за попадание в ТОП-2 и выход в 1/8 ЛЧ.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Интер Интер Инт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Шахтер Шахтер Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Это уже четвертый поединок Шахтера и Интера за последний год. Летом 2020-го "горняки" проиграли итальянскому клубу 0:5 в полуфинале Лиги Европы, а затем дончане дважды сыграли с ними 0:0 в Лиге чемпионов, оставив Интер за бортом весенней части еврокубков.

РЕПЕТИЦИИ ПЕРЕД ЛЧ

Перед встречей с командой Симоне Индзаги Шахтер разгромил в УПЛ Верес 4:1.

Интер же перед поединком с Шахтером разошелся миром 2:2 с Аталантой.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ШАХТЕР: Пятов; Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили; Майкон, Степаненко; Тете, Алан Патрик, Педриньо; Траоре
Не сыграют: Жуниор Мораэс, Трубин, Фернандо, Дентиньо
Под вопросом: Бондарь, Коноплянка, Судаков

ИНТЕР: Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Думфрис, Барелла, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перишич; Лаутаро Мартинес, Джеко
Не сыграет: Сенси (колено)

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

Интер – очень сильная команда. В прошлом сезоне они выиграли чемпионат Италии, а в этом сезоне, считаю, они стали даже сильнее. Конечно, они потеряли Лукаку и Хакими, но заменили их хорошими футболистами. Они также потеряли Конте, которого я считаю одним из лучших тренеров в Италии, но команду возглавил Индзаги – тоже отличный тренер. Эта команда завоевала "скудетто" и чувствует большую уверенность в своих силах.

Даже если мы сделаем все, на что способны, это не значит, что мы победим. Я сказал, что Интер сильнее, но я также думал, что Шахтер сильнее Шерифа, а в итоге получил другой результат. Все матчи начинаются со счета 0:0. Я просто знаю, что мы должны хорошо работать с мячом и без мяча. Нужно играть смело. Почти все мои игроки должны получать удовольствие на поле, потому что тогда они могут дать нам свои сто процентов.

Главный тренер Интера Симоне Индзаги:

У нас атакующая команда. Мы идем вперед большими силами, создаем много моментов. Конечно, бывают ситуации, когда мы допускаем технические ошибки, иногда даже много, а сильный соперник этим пользуется и проводит острые контратаки. Нам нужно подтянуть игру в этом аспекте, но в то же время мы должны придерживаться атакующей манеры игры и забивать много голов.

Я смотрел матчи Шахтера с "Монако", а также поединок за Суперкубок Украины с Динамо. Вижу, как Роберто Де Дзерби прививает команде свои идеи. За два с половиной месяца работы с Шахтером он уже добился очень многого.

Этот матч не будет решающим, но он крайне важен. Мы встретимся с очень сильным соперником.

Шахтер перед матчем с Интером: фото и видео

Интер перед матчем с Шахтером: фото и видео

ШАХТЕР – ИНТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом матча аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Шахтера – 16%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Интера – 62%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

ШАХТЕР – ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч Шахтер – Интер во вторник, 28 сентября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

Сегодня

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

Завтра

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Суббота, 2 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять