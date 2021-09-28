Шахтер – Интер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

После сенсационного поражения от Шерифа первые очки в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер попытается набрать в сегодняшнем поединке с миланским Интером в Киеве. Начало – в 19:45. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте.
ШАХТЕР – ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямой трансляции матч Шахтер – Интер во вторник, 28 сентября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo. Поединок доступен к просмотру и на других ресурсах.
- Megogo
- Беларусь 5
- Матч!
- Viaplay Denmark
- Nova Sport 3
- Arena Sport 7 Croatia
- Cosmote Sport 2
- Sport 1 Hungary
- IPLA
- Eleven Sports 3 Portugal
- Movistar+
СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ
После первого тура в группе D сенсационно лидирует обидчик Шахтера – Шериф из Тирасполя. Также три очка – у Реала, в первом туре одолевшего Интер на его поле со счетом 1:0.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Большим фаворитом сегодняшнего поединка на НСК "Олимпийский" аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Шахтера – 16%
- ничья – 22%
- выигрыш Интера – 62%
- наиболее вероятный счет – 0:2
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
По оценкам Transfermarkt, кадровая обойма Интера в три раза дороже состава Шахтера – 573 млн евро против 184 млн евро.
Отметим, что перед встречей с Интером Шахтер разгромил в УПЛ Верес 4:1.
Интер же перед поединком с Шахтером разошелся миром 2:2 с Аталантой, пропустив от бывшего "горняка" Малиновского.
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