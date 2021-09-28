28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Шахтер – Интер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
28 сентября, 14:51
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Поединок между "горняками" и чемпионами Италии состоится во вторник, 28 сентября, на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:45. Вашему вниманию список ресурсов, на которых можно посмотреть игру
Шахтер vs Интер
Шахтер vs Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После сенсационного поражения от Шерифа первые очки в групповом раунде Лиги чемпионов Шахтер попытается набрать в сегодняшнем поединке с миланским Интером в Киеве. Начало – в 19:45. Онлайн Шахтер – Интер доступен на нашем сайте.

ШАХТЕР – ИНТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямой трансляции матч Шахтер – Интер во вторник, 28 сентября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo. Поединок доступен к просмотру и на других ресурсах.

  • Megogo
  • Беларусь 5
  • Матч!
  • Viaplay Denmark
  • Nova Sport 3
  • Arena Sport 7 Croatia
  • Cosmote Sport 2
  • Sport 1 Hungary
  • IPLA
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • Movistar+

Тете против Бастони
Тете против Бастони / Фото: Reuters

СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

После первого тура в группе D сенсационно лидирует обидчик Шахтера – Шериф из Тирасполя. Также три очка – у Реала, в первом туре одолевшего Интер на его поле со счетом 1:0.

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Групповой этап
Группа D
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Позиция
Команда
И
В
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П
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Результаты последних матчей
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
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Забитые 2
Пропущеные 0
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Результаты последних матчей: В
2
Реал Реал Реа
1
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0
0
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0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
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Интер Интер Инт
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0
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Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: П

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом сегодняшнего поединка на НСК "Олимпийский" аналитики называют Интер. На победу чемпионов Италии установлен коэффициент 1.55, на ничью – 4.50, на победу "горняков" – 6.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Шахтера – 16%
  • ничья – 22%
  • выигрыш Интера – 62%
  • наиболее вероятный счет – 0:2

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, кадровая обойма Интера в три раза дороже состава Шахтера – 573 млн евро против 184 млн евро.

Отметим, что перед встречей с Интером Шахтер разгромил в УПЛ Верес 4:1.

Интер же перед поединком с Шахтером разошелся миром 2:2 с Аталантой, пропустив от бывшего "горняка" Малиновского.

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О
1
Динамо
9
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25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
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Мариуполь
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