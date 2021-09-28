28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
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3 жовтня 17:00
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Металіст 1925 --
Минай --
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Динамо --
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Шахтар – Інтер: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 вересня, 14:51
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Поєдинок між "гірниками" і чемпіонами Італії відбудеться у вівторок, 28 вересня, на НСК "Олімпійський". Початок – о 19:45. До вашої уваги список ресурсів, на яких можна подивитися гру
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Після сенсаційної поразки від Шерифа перші очки в груповому раунді Ліги чемпіонів Шахтар спробує набрати в сьогоднішньому поєдинку з міланським Інтером у Києві. Початок – о 19:45. Онлайн Шахтар – Інтер доступний на нашому сайті.

ШАХТАР – ІНТЕР: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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У прямій трансляції матч Шахтар – Інтер у вівторок, 28 вересня, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo. Поєдинок доступний для перегляду і на інших ресурсах.

  • Megogo
  • Білорусь 5
  • Матч!
  • Viaplay Denmark
  • Nova Sport 3
  • Arena Sport 7 Croatia
  • Cosmote Sport 2
  • Sport 1 Hungary
  • IPLA
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • Movistar +

/ Фото: Reuters

СИТУАЦІЯ В ГРУПІ

Після першого туру в групі D сенсаційно лідирує кривдник Шахтаря – Шериф із Тирасполя. Також три очки – у Реала, який на старті здолав Інтер на його полі з рахунком 1:0.

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Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Інтер Інтер Інт
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом сьогоднішнього поєдинку на НСК "Олімпійський" аналітики називають Інтер. На перемогу чемпіонів Італії встановлено коефіцієнт 1.55, на нічию – 4.50, на перемогу "гірників" – 6.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Шахтаря – 16%
  • нічия – 22%
  • виграш Інтера – 62%
  • найбільш ймовірний рахунок – 0:2

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ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, кадрова обойма Інтера втричі дорожча за склад Шахтаря – 573 млн євро проти 184 млн євро.

Відзначимо, що перед зустріччю з Інтером Шахтар розгромив в УПЛ Верес 4:1 .

Інтер ж перед поєдинком з Шахтарем розійшовся миром 2:2 з Аталантою, пропустивши від колишнього "гірника" Маліновського.

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25
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23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
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