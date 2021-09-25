Марлос размялся перед Интером: Шахтер уверенно бьет Верес благодаря феерии хавбека

В матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги дончане обыграли новичка УПЛ со счетом 4:1 и сравнялись по очкам с Динамо

Марлос сыграл решающую роль в победе над Вересом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в чемпионате Украины должны пройти три поединка 9 тура. В первой игре дня Александрия одолела Мариуполь, а в 17:00 на поле НСК "Олимпийский" вышли Шахтер и Верес.

Роберто Де Дзерби решил прибегнуть к ротации накануне важного поединка в Лиге чемпионов против Интера. Всю защиту составили резервисты (Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко), тогда как в атаке с первых минут вышли Сикан и Бондаренко.

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В первом тайме гости предложили неплохую контригру дончанам, однако забить сумели в свои ворота. Отличился Мирошник, который не лучшим образом подставился под прострел Марлоса и направил мяч в сетку своих ворот.

Впрочем, к середине тайма Верес выровнял игру и сумел сравнять счет. Отменный слалом удался Геннадию Пасичу, который на дриблинге прошел нескольких игроков Шахтера и выстрелил издали. Мяч угодил точно в нижний угол ворот Пятова.

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После перерыва Верес решил сыграть надежнее у своих ворота, однако Шахтер додавил новичка УПЛ на классе. В начале второго тайма Марлос "умным" пасом вывел Тете один на один с Когутом. Бразилец без проблем реализовал свой момент.

А в концовке встречи дончане получили пенальти за фол в чужой штрафной на Конопле. Марлос точно пробил с "точки" и оформил 1+2 по системе гол+пас в данном поединке.

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Жирную точку в матче поставил Траоре, вышедший на замену. Буркиниец нашел свободную зону и успешно замкнул прострел Мудрика, на которого уже выбежал вратарь Вереса.

Как итог, Шахтер набирает три балла и догоняет в таблице Динамо. Однако киевляне свой матч проведут сегодня вечером во Львове. Онлайн-трансляция матча Рух – Динамо доступна на нашем сайте.

Шахтер – Верес 4:1

Голы: Мирошник, 22 (аг), Тете, 55, Марлос, 79 (пен.), Траоре, 86 – Г. Пасич, 30

Шахтер: Пятов – Конопля, Витао (Бондарь, 84), Кривцов, Корниенко (Исмаили, 71) – Маркос Антонио, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 71), Марлос, Тете – Сикан (Траоре, 63).

Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Клец, Кучеров (Полюлях, 83) – Е. Пасич (Дахновский, 75), Панасенко (Гегедош, 70), Г. Пасич (Тимофиенко, 83) – Шестаков (Гечев, 75).

Предупреждения: Кривцов – Кучеров, Панасенко, Дахновский.

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