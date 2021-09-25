25 сентября 14:30
Челси 0
Манчестер Сити 1
25 сентября 14:00
Александрия 2
Мариуполь 1
25 сентября 17:00
Шахтер 4
Верес 1
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Рух - Динамо: онлайн 💪 Усик vs Джошуа: онлайн 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Марлос размялся перед Интером: Шахтер уверенно бьет Верес благодаря феерии хавбека

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
25 сентября, 18:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги дончане обыграли новичка УПЛ со счетом 4:1 и сравнялись по очкам с Динамо
Марлос сыграл решающую роль в победе над Вересом
Марлос сыграл решающую роль в победе над Вересом / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в чемпионате Украины должны пройти три поединка 9 тура. В первой игре дня Александрия одолела Мариуполь, а в 17:00 на поле НСК "Олимпийский" вышли Шахтер и Верес.

Роберто Де Дзерби решил прибегнуть к ротации накануне важного поединка в Лиге чемпионов против Интера. Всю защиту составили резервисты (Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко), тогда как в атаке с первых минут вышли Сикан и Бондаренко.

Реклама

В первом тайме гости предложили неплохую контригру дончанам, однако забить сумели в свои ворота. Отличился Мирошник, который не лучшим образом подставился под прострел Марлоса и направил мяч в сетку своих ворот.

Впрочем, к середине тайма Верес выровнял игру и сумел сравнять счет. Отменный слалом удался Геннадию Пасичу, который на дриблинге прошел нескольких игроков Шахтера и выстрелил издали. Мяч угодил точно в нижний угол ворот Пятова.

Реклама

После перерыва Верес решил сыграть надежнее у своих ворота, однако Шахтер додавил новичка УПЛ на классе. В начале второго тайма Марлос "умным" пасом вывел Тете один на один с Когутом. Бразилец без проблем реализовал свой момент.

А в концовке встречи дончане получили пенальти за фол в чужой штрафной на Конопле. Марлос точно пробил с "точки" и оформил 1+2 по системе гол+пас в данном поединке.

Реклама

Жирную точку в матче поставил Траоре, вышедший на замену. Буркиниец нашел свободную зону и успешно замкнул прострел Мудрика, на которого уже выбежал вратарь Вереса.

Как итог, Шахтер набирает три балла и догоняет в таблице Динамо. Однако киевляне свой матч проведут сегодня вечером во Львове. Онлайн-трансляция матча Рух – Динамо доступна на нашем сайте.

Шахтер – Верес 4:1
Голы: Мирошник, 22 (аг), Тете, 55, Марлос, 79 (пен.), Траоре, 86 – Г. Пасич, 30

Шахтер: Пятов – Конопля, Витао (Бондарь, 84), Кривцов, Корниенко (Исмаили, 71) – Маркос Антонио, Бондаренко (Майкон, 63) – Соломон (Мудрик, 71), Марлос, Тете – Сикан (Траоре, 63).

Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Клец, Кучеров (Полюлях, 83) – Е. Пасич (Дахновский, 75), Панасенко (Гегедош, 70), Г. Пасич (Тимофиенко, 83) – Шестаков (Гечев, 75).

Предупреждения: Кривцов – Кучеров, Панасенко, Дахновский.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
8
7
1
0
23
2
21
22
Забитые 23
Пропущеные 2
Разница 21
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В Н В
3
Ворскла Ворскла Вор
9
5
3
1
16
7
9
18
Забитые 16
Пропущеные 7
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н П В
4
Александрия Александрия Але
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
5
Десна Десна Дес
8
5
1
2
12
12
0
16
Забитые 12
Пропущеные 12
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
Днепр-1 Днепр-1 Дне
8
5
1
2
13
8
5
16
Забитые 13
Пропущеные 8
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В В П
7
Заря Заря Зар
8
4
2
2
16
9
7
14
Забитые 16
Пропущеные 9
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н В В Н
8
Верес Верес Вер
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В В В
9
Рух Рух Рух
8
2
2
4
6
10
-4
8
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П Н
10
Колос Колос Кол
8
2
2
4
5
13
-8
8
Забитые 5
Пропущеные 13
Разница -8
Результаты последних матчей: П В П П П
11
Ингулец Ингулец Инг
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В Н
12
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
8
2
1
5
6
12
-6
7
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
Минай Минай Мин
7
1
3
3
5
9
-4
6
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н Н П Н
14
Черноморец Черноморец Чер
8
1
2
5
9
21
-12
5
Забитые 9
Пропущеные 21
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П В
15
Мариуполь Мариуполь Мар
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: П П В П П
16
Львов Львов Льв
8
0
3
5
4
13
-9
3
Забитые 4
Пропущеные 13
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П Н

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Прогноз на бой
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Онлайн боя
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
9
12:23
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Суббота, 25 сентября
2:1
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять